Bayburt'ta 3 bin yıllık yeraltı şehrine ziyaretçi akını

Cavit AKGÜN/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, 3 bin yıllık tarihi bulunan, erken Hıristiyanlık döneminde kullanılan \'Aydıntepe Yeraltı Şehri\'ni bu yılın ilk 8 ayında 50 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Doğu Karadeniz\'in küçük ve şirin ili Bayburt\'a 25 kilometre uzaklıktaki Aydıntepe İlçesi\'nde 1988 yılında inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan \'Yeraltı Şehri\'ni bu yılın ilk 8 ayında 50 bin yerli ve yabancı turist gezdi. 2008 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu\'nun onayı ile ilçe belediyesi tarafından, Müze Müdürlüğü\'nün denetiminde yapılan çalışmalarla gezilebilir alan 850 metreye çıkarıldı.

Aydıntepe Belediye Başkanı MHP\'li Haşim Şentürk, yeraltı şehrinin hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan tüften oluşan tek ana kayaya oyulduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"İçinde koridorlar, sağ ve solunda odalar, yer yer geniş alanlar, aydınlatma için lamba yerleri, havalandırma delikleri bulunuyor. Hemen üstündeki tepede yerüstü kalesi var. Kale eteklerindeki arkeolojik kazılarda yaklaşık 4 bin yıllık mezarlar ortaya çıkarıldı. İlçemizin ne kadar eski bir yerleşim olduğunu gösteriyor. Yeraltı şehri içindeki duvar figürleri 3 bin yıllık bir tarihi işaret ediyor. Bu mekanlar zamana bağlı olarak, Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından da kullanılmış. Amacının genel olarak sığınmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Halk tehlike durumunda buraya sığınıp, sonra dışarıda yaşamına devam ediyormuş. Mekan içinde odalar, toplantı salonları, mutfak ve su ihtiyaçlarını görecek havuz bulunuyor. Aydıntepe Yeraltı Şehri, bölgemizin çok önemli turizm mekanlarından birisi. Ancak daha çok tanıtım yapmaya ihtiyacımız var\" dedi.

YERALTI ŞEHRİ

Aydıntepe\'de yer alan kent, tüf içerisinde yüzeyden 2.5 metre derinde başka yapı malzemesi kullanmadan ana kayaya oyulmuş galeri, tonozlu odalar ve odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşuyor. Yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2.5 metre yüksekliğinde tonoz örtülü galeriler yer yer her iki yana genişliyor. 3x8 metrekareye yakın planlı odalar mekana açılıyor. Ayrıca gözetleme mekanlarının oluşturduğu havalandırma amaçlı konik biçimdeki deliklerin, galeri odalarını aydınlatmak için duvarlara açıldığı dikkati çekiyor.

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