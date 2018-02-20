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Bayburtlu öğrenciler, Mehmetçik Vakfı'na destek için turşu sattı

BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'un Demirözü ilçesindeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, uygulama bahçesinde ürettikleri ürünleri turşu yaparak, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak üzere köy meydanında satışa çıkardı

20 Şubat 2018 14:55

BAYBURT, (DHA) - BAYBURT\'un Demirözü ilçesindeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, uygulama bahçesinde ürettikleri ürünleri turşu yaparak, gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamak üzere köy meydanında satışa çıkardı.
İlçeye bağlı Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel ve öğrencileri, Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak için kampanya başlattı. Öğrenciler, dersleri kapsamında, köyde oluşturdukları uygulama bahçesinden elde ettikleri ürünleri turşu yaptı. Öğrenciler, daha sonra bu ürünleri, geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere köy meydanında satışa çıkardı. Köy halkının da yoğun ilgi gösterdiği ürünler, kısa sürede satıldı. Gösterilen ilgiden memnun kalan öğrenciler de asker selamı vererek, mutlu olduklarını dile getirdi. Kampanyanın öncüsü öğretmen Emre Özel de projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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