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Çevre

Bayburt Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda tarihi kalıntı ve eserlere ulaşıldı

Kaledeki kazı çalışmaları 3 yıldır sürüyor

04 Ağustos 2020 11:09

3 kilometre uzunluğa sahip surların yer aldığı Bayburt Kalesi'nde, 3 yıl önce başlatılan restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarının ilk etabında çok sayıda tarihi eser ve kalıntıya ulaşıldı.

Bayburt Kalesi'nde 3 yıldır süren çalışmalar sonucunda, 1. Justinianus dönemine tarihlenen 2 sarnıç yapı ile 11. yüzyıla tarihlenen kilise plan özelliklerinin yanı sıra Roma ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda seramik eser, ok ucu ve pipo bulundu. Kale ve çevresinde, han, hamam, cami ve bedesten gibi eserlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda bölgeden, 19 envanterlik, 44 etütlük eser ve 100 buluntuya ulaşıldı.

Çıkarılan eserler sınıflandırıldıktan sonra kale önünde yapılacak olan müzede sergilenecek.

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