Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor rekora koşuyor

Türkiye liglerindeki tek namağlup takım

BAYBURT / DHA

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, 13\'üncü hafta sonunda Türkiye liglerindeki tek namağlup unvanını korudu.

Deplasmanda Cizrespor\'a konuk olan Sarı-siyahlı ekip, Erol Yükseker ve Serdar Eylik\'in golleriyle karşılaşmadan 2 - 0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, geride kalan 13 hafta sonunda namağlup liderliğini sürdürdü. Karadeniz temsilcisi ayrıca Türkiye liglerinin namağlup tek takımı unvanını da korudu.

Puanını 29\'a yükselten Sarı-siyahlılar, en yakın rakipleri Karacabey Birlikspor ve Serik Belediyespor ile arasındaki puan farkını 6\'ya çıkardı.

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