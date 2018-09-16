Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor - Gölcükspor: 1-0

BAYBURT (DHA)

STAT: Bayburt Genç Osman Sentetik

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xxx), Harun Raşit Güngör (xxx), Kerem Candaş (xxx)

BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (xxx)- Erol (xxx), Selçuk (xxx), Serdar (xx)(Dk.63 Feyyaz x), Ali Kemal (xxx), Haydar (xx)(Dk.79 Okan x), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Eren (xxx)(Dk.90+1 Serhat), Volkan (xxx), İsmet (xxx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx)- Ali Mert (xx), Erdem Korkmaz (xx), Furkan (xx), İbrahim (xx), Uğur (x)(Dk.46 Barış x), Rıdvan (xx), Ali Göçmen (xx)(Dk.81 Emre x), Onur (xx), Ömer Faruk (xx), İsmail (x)(Dk.58 Muhammed x)

GOL: Dk.90 Eren (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

SARI KARTLAR: Haydar (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor) - İbrahim (Gölcükspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup 3’üncü hafta mücadelesinde Bayburt İl Özel İdare sahasında konuk ettiği Gölcükspor’u 90’ncı dakikada Eren’in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.