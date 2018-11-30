Bayburt Belediyesi'nin Atatürk heykelini atıkların bulunduğu depoya kaldırmasına tepki

Bayburt’ta, belediyenin ‘Saray Bahçesi’ düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgârın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı. Tepkiler üzerine belediye de açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada proje bitiminde heykellerin yerine konulacağı belirtildi.

Pekşen: Olayın takipçisiyiz

Olaya tepki gösteren ve takipçisi olduklarını belirten eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Bayburt Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Pekşen, “Bu olay sıradan bir olay değildir, sosyal medya açıklamaları ile geçiştirilecek bir olay değildir. Koskoca bir Bayburt’ta kapalı bir depo, hangar bulamadınız mı? Madem bir düzenleme yapıyorsunuz bu heykelleri koyacağınız bir tane hangar yok mu? Oradaki devletin yetkililerine konuyu bildirdim, bu konuda da takipçisi olduğumuzu bildirdim, bu takibi ısrarla sürdüreceğim” diye konuştu.