Bayburt Baksı Müzesi'ne Avrupa'dan ödül

Avrupa Konseyi, yaptığı değerlendirmeler sonucu, Bayburt'taki Baksı Müzesi'ni 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü (EMYA)'ne layık gördü.

EMYA jürisi, Baksı Müzesi’nin finale kalmasının gerekçesini şöyle açıkladı: “Kurucusu Hüsamettin Koçan’ın ve ona destek olan 160 çağdaş sanatçının, samimi bir gayeyle, yüksek kalitede sanat ve tasarımı Doğu Anadolu kırsalına götürmesi, bir yüreklilik örneği oluşturuyor. Bu proje, yerel halkın kültürel ve ekonomik olarak kendi toprağında kök salmasına destek olarak merkez ile periferi arasındaki uçurumun nasıl aşılabileceğine son derece ilham verici bir örnek olarak beliriyor.”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Bilim, Kültür ve Eğitim Komitesi'nin Pariste yaptığı toplantıda, Bayburt Baksı Müzesi'ni gelecek yıl takdim edilecek ödüle layık görüldüğü açıklandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Bayburt'un 45 kilometre dışında, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine kurulu Baksı Müzesi, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında yan yana barındırıyor.

EMYA'ya bu yıl ayrıca çok sayıda başvuru arasından, Latvia'nın Riga kentindeki Zanis Lipke Memorial ve İsveç'in Umea kasabasındaki Bildmuseet müzeleri de aday gösterilmişti.

Baskı Müzesi'nin kurucusu

Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, ödülü aldıklarına dair ellerine herhangi bir belge geçmeden, etik olmadığını düşündüğü için ödüle ilişkin açıklama yapmayacağını söyledi.

Koçan, Baksı Müzesi'nin Bayburt'a ve bu bölgeye gelecek yıldan itibaren uluslararası anlamda turizm hareketliliği getireceğini düşündüğünü belirterek, "Gelecek yıldan itibaren müzede yoğun bir turizm hareketliliği yaşanacak. Bizim kenarda kalmış olmaktan merkeze doğru yolculuk yapan bir yapımız var" diye konuştu.

Yeni yılın, Baksı Müzesi için tam bir atak yılı olacağını vurgulayan Koçan, "2014 yılı, bizim açımızdan bütün ön çalışmaları yapılmış tam bir atak yılı olacak. Hem projelerimiz açısından hem de kamuoyu kabulleri açısından çok büyük beklenti içindeyiz" ifadelerini kulandı.

Baskı Müzesi

Bayburt'a 45 kilometre mesafedeki Bayraktar köyü sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında barındırmak amacıyla 2010 yılında kuruldu. Müze, bin 500 metrekare sergileme salonu, konferans salonu, atölye, kütüphane, 30 kişilik konuk evinin bulunduğu toplam 30 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine kurulu müze adını, Bayraktar köyünün eski adı olan Kırgız dilinde ''şaman'' anlamına gelen ''Baksı''dan alıyor.