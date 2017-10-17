Bayat'ta ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

Sait KARADUMAN/BAYAT (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Bayat İlçesi\'nde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nca (TOKİ) yaptırılan 94 konut, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle sahiplerini buldu. TOKİ\'ye başvurup, kura sonucu ev sahibi olanlar, büyük mutluluk yaşadı.

TOKİ tarafından Bayat\'ta yaptırılan 94 konutun kura çekimi, Bayat Belediyesi önünde oluşturulan alanda yapıldı. Noter huzurundaki kura çekimine Kaymakam Muhammet Öztabak, Belediye Başkanı AK Parti\'li Kadir Üçer ve TOKİ yetkilileriyle çok sayıda kişi katıldı. Kura çekimine kimi çocuklarıyla gelirken kimi de kura çekimini kardeşine yaptırdı. Konutlarla ev sahibi olma mutluluğunu yaşayanlar arasında, çocuğunu evlendireceklerle ilçe dışında yaşadıkları için Bayat\'a geldikleri zaman kalacak evleri olmayan gurbetçiler de yer aldı.

Bayat Belediye Başkanı Kadir Üçer, kura çekiminde yaptığı açıklamada, \"TOKİ konutları için ilk adımı attığımız zaman başvuru sayısı, biraz düşüktü; ama yılmadık. Şimdi bu konutların dışında 196 konut için başvurumuzu yaptık. Özellikle ilçemiz dışında yaşayan ve ilçeye geldiği zaman kalacak evleri olmayanlar başvurdu. Emekli olunca Bayat\'ta kalmak isteyenler, başvurdu. Bunun da ilçemize geri dönüşün bir başlangıcı olacağına inanıyoruz\" dedi.

Uzun yıllar uzman çavuş olarak görev yaptığını söyleyen 5 çocuk babası Mehmet Özgen, çocuklarını evlendirmeden önce ev sahibi yapmak için çalıştığını belirtti. Özgen, \"TOKİ sayesinde bir evimiz olacak. Bunu da ilk evlenecek çocuğuma vereceğim. Bu konutların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim\" diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİ, EV SAHİBİ OLDU

Bayat Kaymakamlığı\'nda taşeron işçi olarak çalışan Mevlüt Okur, ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayanlardan biri oldu. Yıllardır amelelik yaptığını söyleyen Okur, \"Hayatımda görebileceğim en güzel olay. Emeği geçenlerden Allah razı olsun\" dedi.

Bayat\'a bağlı Mazlıca Köyü\'nde yaşadıklarını ve köydeki geçimlerinin sıkıntılı olmasından dolayı ilçeye yerleşmek istediklerini belirten Osman Ovalı ile kuzeni Hasan Ovalı, TOKİ konutlarının tesliminin ardından ilçeye taşınacaklarını söyledi. Osman Ovalı, \"Köy yerinde artık geçim kaynaklarımız iyice azaldı. TOKİ konutlarından kura çekimi sayesinde bir ev sahibi oldum. Bundan sonra bu konuta hem kendim hem çocuklarım için yerleşeceğiz. İlçedeki imkanlardan yararlanmak istiyoruz\" diye konuştu.

Hasan Ovalı ise \"İzmir Çeşme\'de oturuyorum; ama köyümüze geldiğim zaman kalacak yerimiz yok. Şimdi bir konut sahibi olduk. Çeşme\'den geldiğimizde burada kalacağız. Köyümüze gidip, geleceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.



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