Bayat ekmekten sonra bayat tatlı satışları başladı!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, şekere gelen son zamlardan sonra bayat tatlı satışlarının başladığını söyledi.
CHP'li Burhanettin Bulut, ekonomik krizin hayatın her alanında her kesimden vatandaşı derinden etkilediğini söyledi.
Şeker zamlarının ardından Adana'da bir pastanede tel kadayıfın tazesinin 100 TL'den bayatının ise 50 TL'ye satıldığını belirten Bulut, "Taze tatlıya parası yetmeyen vatandaş ucuza bayat tatlı alıyor. Önümüz Ramazan. Ramazan'da daha çok tüketilen ürünlerde korkunç bir artış var. Bu iktidar insanlara Ramazanı bile zehir etti" diye konuştu.
"Besi hayvanlarının hepsi zayıfladı"
Sözcü gazetesinin haberine göre; Bulut, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları da şu sözlerle özetledi: "Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için beslenen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek ama bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var.
Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanlarımız zayıfladı hepsinin kemikleri çıkmış durumda. Bir çiftçi kadın,' kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineğe kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' diyor. Bir tedbir alınması gerekiyor."