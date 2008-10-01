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Yaşam

Bayat ekmek alana bayram!

Batman’da bayramda bayat ekmek kuyrukları göze batıyor. 3 tanesi 1 YTL’den olan ekmekleri evine götürenler, bayram ediyor.

01 Ekim 2008 03:00

Batman’da evine bir lokma daha fazla ekmek götürmek isteyen vatandaşlar, 3 tanesi 1 YTL’ye satılan bayat ekmeğe hücum ediyor

İş bununla da bitmiyor. Bayat ekmeğe talebin çokluğunu gören gençler, bayat ekmek satışını iş edinmiş. En iyi müşterileri, ekmeğe ağırlık veren çok nüfuslu aileler.

Bayat ekmekler, fırında ısıtıldıktan sonra üç tekerlekli bisikletlerle mahalle aralarında satışa sunuluyor. Vatandaş, ucuz ekmek kapabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

İşsizlik ve yoksulluk pençesinde inleyen garibanların bayat ekmek çilesi yürek burkuyor. Batman’da dar gelirli vatandaşlar 3 tanesi sadece 1 YTL’ye satılan bayat ekmekleri adeta kapışıyor. Fırından taze ve sıcak ekmek almaya gücü yetmeyen çok nüfuslu aileler, akşama doğru Kısmet Mahallesi’nin yolunu tutuyor. Her gün en az 15 ekmek satın alan Musa Aydın isimli vatandaş, “Taze fırın ekmeği kadar lezzetli olmuyor ama, elden birşey gelmiyor. Ucuz olduğu için bayat ekmekle idare ediyoruz” diye konuştu.

Mahmut Turan isimli vatandaş ise, bu ekmeğin fırınlarda 1YTL 200 kuruş olduğunu belirterek, “Burada ise 3 ekmeği 1 YTL den alıyoruz. Bayat ekmek kesemize daha uygun” dedi.

Daha ucuz

Son 2 yıldır bu işi yapan 18 yaşındaki Nurettin Çetin, günlük 2 bin ekmek sattığını belirterek, “Maddi durumu iyi olmayan aileler bayat ekmeğe rağbet ediyor. Biz de ekmeği fırınlardan çok daha ucuza veriyoruz” dedi. Bayat ekmeğe, kalabalık nüfuslu ailelerin rağbet ettiği ifade ediliyor.

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