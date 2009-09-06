Bayar' ın hakaretleri Ergenekon tutanağında

Bayar' ın Org. Büyükanıt ile eşi hakkındaki küfürlü konuşmalar Ergenekon tutanaklarına geçti.



9.Cumhurbaşkanı Demirel'e olan yakınlığı ile bilinen YÖK eski Başkanı Kemal Gürüz ile merkez sağın lideri olarak düşündüğü Mehmet Ali Bayar'ın küfürlü diyalogları Ergenekon kayıtlarına geçti. Bayar, eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt için hakaret içeren ifadeler kullanıyor. Ergenekon'un 3. iddinamesinin eklerinde yer alan iletişim tutanağında Gürüz ile Bayar eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın, Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt arasındaki, 'Dolmabahçe mutabakatı'na ilişkin iddialarını değerlendiriyor. İkilinin Büyükanıt ailesi hakkında kullandığı ağır ifadeler dikkat çekiyor. Kemal Gürüz, Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt için, “Kadının çok dengeli bir kadın olmadığının farkındayım” diyor.



TÜSİAD Başkanı'na ağır küfürler



Mehmet Ali Bayar Ergenekon ididanamesinin eklerinde (30 klasör) yer alan konuşmasında TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ hakkında da küfürlü ifadeler kullanıyor.



Bayar, Gürüz ile AK Parti'ye alternatif arayışları konuşurken Yalçındağ için şunları söylüyor: “Parti kurduruyorlar Aydın Doğan var bütün işin arkasında, Arzuhan Yalçındağ üzerinden yürüyor. 150 milyon dolar para vereceğim demiş Arzuhan..”

