"Bayan' yolcularımıza öncelikli vagon" uygulamasına tepki

Bursa’da kenti içi ulaşımında kullanılan hafif raylı sistemde "Bayan yolcularımıza öncelikli vagon" uygulamasına geçiliyor. İlk yazının konulduğu metronun Bursaray Otosansit durağında açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki göstererek kaldırılmasını istedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi (BURULAŞ) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talep üzerine uygulamaya başlanacağını belirtilerek, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını ancak erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebilecekleri belirtilmişti. Yazının 40 istasyona konulacağı kaydedildi.

İlk yazının konulduğu Otosansit durağında açıklama yapan ve bunu cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayınlayan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki gösterdi. Bunun bir deneme ve başlangıç olduğunu söyleyen Kayışoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu zihniyetin gerçekten kadınların hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz. Buradan büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum bunu buradan kaldıracaksınız. Bunun bir adım olduğunu biliyoruz. Bunun bir alıştırma olduğunu biliyoruz. Buradan başlayarak bütün her yere yaymaya çalışacağınızı biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz."