'Bayan spor takımlarına destek günah' iddiasının dayandırıldığı başkan özür diledi (2)

SPOR CAMİASI, GENEL MÜDÜR SÜTLÜOĞLU\'NA DESTEK VERDİ

Rize’deki spor kulüplerinin temsilcileri, ortak bir basın açıklaması yaparak son günlerde ÇAYKUR Genel Müdürü ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Çelik, Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Pazarspor Kulübü Genel Sekreteri Doğan İnce ve Ardeşen Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Er, düzenledikleri basın toplantısında ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu\'nun \'bayan spor takımlarına destek vermenin günah\' dediği yönünde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu, Sütlüoğlu\'nun yanında olduklarını belirttiler.

Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Çelik, son günlerde Rize’de hoş olmayan birtakım durumların medyaya yansıdığını belirterek, \"ÇAYKUR Genel Müdürü Sayın İmdat Sütlüoğlu’nun arkasında olduğumuzu belirtmek için bu toplantıyı düzenledik. Spora destek ve katkı sağlayan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. ÇAYKUR, Türkiye’de amatör kulüplere en fazla yardım eden kurumlardan birisidir. ÇAYKUR’a güzel bir proje ile gidildiği zaman geri çevrilmeyeceğini düşünüyorum. Sadece amatör sporlara 992 bin TL yardım edildi. Buz hokeyine de DİDİ sponsor. Buz hokeyi sadece erkeklerin değil bayanların da oynadığı bir spor. Bu tarz haber ile ÇAYKUR’un ve Genel Müdürü Sütlüoğlu’nun anılması bizi derinden üzmüştür\" dedi.

\'450 BAYAN SPORCUMUZA ÇAYKUR DESTEK VERİYOR\'

ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır da kulübün sportif faaliyetlerini gerçekleştirmesindeki en büyük desteğin kurum tarafından verildiğini söyleyerek, \"ÇAYKUR Rizespor’un 1466 tane sporcusundan 450 tanesi bayan ve ÇAYKUR yıllardır destek veriyor. Türkiye’de derece elde eden bayan sporcuların en büyük destekçilerinden birisi de ÇAYKUR’dur\" ifadelerini kullandı.

\'BAYAN HENTBOL TAKIMININ DESTEĞİ ÇAYKUR\'DAN\'

Son 5 yıldır bayan hentbol takımlarının bulunduğunu söyleyen Pazarspor Kulübü Genel Sekreteri Doğan İnce ise \"Bayan hentbol takımımız bu sezon 2. Lig\'de. Süper Lig\'e yükselmek için şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu başarılara ÇAYKUR’un bize sağladığı destekle ulaşıyoruz. Aynı şekilde futbol takımımıza da desteklerini esirgemiyorlar. Bu tarz haberlerin çıkması bizi üzdü\" diye konuştu.



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