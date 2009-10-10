Bayan Simpson da Playboy'a soyundu

ABD'de yıllardır yayınlanan "The Simpsons" çizgi dizisinin baş kahramanlarından üç çocuk annesi, mazbut ev kadını Marge Simpson, ünlü Playboy dergisine soyundu.



Playboy dergisi için soyunan animasyon karakteri Marge Simpson derginin tarihinde kapak olan ilk çizgi karakter oldu.



Playboy'un Kasım sayısında yer alacak bu kapak da soyunan Marge Simpson'un "avret" yerleri Playboy tavşanı logosuyla kapatıldı.



Bir sandalyede tamamen çıplak biçimde otururken poz verir şekilde çizilen Marge'ın derginin daha genç okuyucu kitlesini çekmesine yardımcı olması bekleniyor.



Dergi ABD'de 16 Ekim'de çıkacak.



Playboy dergisini sahibi Hugh Hefner, The Simpsons'ın 90'lı yıllarda yayınlanan bir bölümünde çizgi karakter olarak yer almıştı.



