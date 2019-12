'Bayan başkan'lar geliyor!

Mahalli idareler il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği listelerinin yanı sıra belediye başkanlığı için de bazı siyasi partiler kadın adaylara daha fazla yer verdi. Çoğunluğu seçilebilecek sıralardaki adaylar sayesinde yerel yönetimlerde artık kadının 'ayak sesleri' daha çok duyulacak.





AKP'li kadınlar, kadınlara en fazla yer veren siyasi parti olduklarını, seçimlere bin kadın adayla girdiklerini belirtirken MHP, CHP ve DSP'li kadınlar önceki seçimlere oranla kadın aday konusunda daha iyi noktada bulunduklarını belirtti.



AKP'de bin kadın aday



AKP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday belirleme çalışmaları öncesinde tüm teşkilatlara yazı göndererek her üç adaydan birinin kadın ve gençlerden oluşmasını istediğini, bu sayede kadın adaylar konusunda diğer partileri geride bıraktıklarını söyledi.



Aday belirleme çalışmaları için genel merkezde komisyonlar oluşturulduğunu, son derece titiz çalışmalar yapıldığını kaydeden Şahin, ''Her komisyona merkez yürütme kurulundan bir arkadaşımız görevlendirildi. Sonuçta toplam bin il genel meclisi ve belediye meclis üyesi adayından en az 700'ünü seçtirirsek yerel kalkınma adına önemli bir başlangıç olur'' dedi.



Aday gösterilen tüm kadınların özenle seçildiğini, üniversite mezunu, toplumda tanınmış, farkındalık yaratacak özellikler taşıdığını ifade eden Şahin, ''Kadınlarımızdan yerel yönetimlerin erkek işi olmadığını gösterecek çalışmalar yapmalarını bekliyoruz. Onların bu çalışması model teşkil edeceğinden parlamentodaki kadın milletvekili sayımız da artacaktır'' diye konuştu.



AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan Zopçuk da Başbakan Erdoğan'ın kadın ve gençlere öncelik verilmesi yönündeki talimatının Türkiye genelinde yerel yönetimlerde kadına söz hakkı fırsatı yarattığını belirterek, ''Yerel yönetimlerde kadının ayak sesleri duyulmaya başladı. Ancak gönül ister ki bürokrasi kademelerindeki görevlere de kadınlar daha fazla talip olsun. Kadına değer veren bir partinin milletvekili olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum''dedi.



İki büyükşehirde kadınlar yarışacak



CHP Adana Milletvekili Nevingaye Erbatur ise CHP'nin Türkiye genelinde 2 büyükşehir, 5 de kadın il belediye başkan adayının bulunduğunu, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri listesinde de kadınlara yer verildiğini ancak seçim bölgesi Adana'daki listelerde yeterince kadın görememekten üzüntü duyduğunu söyledi.



Erbatur, kadınların yönetim kadrolarında daha fazla yer alması gerektiğine dikkati çekerek, ''Kadın aday konusunda önceki seçimlerden daha iyi noktadayız ancak yeterli bulmuyorum. Yasal düzenlemelerle kadın kotası mutlaka uygulanmalı'' dedi.



Birçok ilde birinci ya da ikinci sırada



MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Adana Milletvekili Recai Yıldırım da kadınların son yıllarda siyasete ilgisinin daha da yoğunlaştığını, bu nedenle MHP'nin de talip olduğu göreve vasıfları uyan adayları değerlendirmeye aldığını bildirdi.



''Eskiden listeleri süslemek için kadın adaylara yer veriliyordu'' diyen Yıldırım, şimdi şartların değiştiğini, artık kadın adaylara listeleri süslemek için değil zorunluluk olduğu için yer verdiklerini ifade etti.



Kadınların siyasette gerektiğinde eşlerini ve çocuklarını bile ihmal ederek yer aldıklarını gözlemlediklerini kaydeden Yıldırım, ''Kadınlarımız son derece özverili çalışıyor. Bu nedenle her listede en az 2-3 kadın adaya yer verildi'' dedi.



MHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Aysel Eser de partilerinin her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de kadınlara verdiği değeri bir kez daha gösterdiğini belirterek, ''Listeler yeni kesinleştiği için kesin bir sayı vermemekle birlikte birçok illerde birinci ve ikinci sıralarda kadın adaylarımız var. Bunun yanı sıra 15 kadın belediye başkan adayımız bulunuyor'' dedi.



İstanbul ve Antalya'da 3'er ilçenin adayının da kadın olduğunu ifade eden Eser, ''Gelinen noktadan memnunuz ancak elbette yeterli görmüyoruz. Genel başkanımızın da duyarlılığıyla geçen seçimlere oranla kadın aday sayımızın yüzde 100'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz'' dedi.



Doğu'da da var



DSP Genel Başkan Yardımcısı Tayyibe Gülek ise DSP'nin sadece bu seçimlerde değil kuruluşundan itibaren her zaman kadınlara öncelik verdiğini, bu seçimlerde ise kadın adayların doğu illerinde bile dikkati çektiğini bildirdi.



Gülek, ''Kadının çok fazla ön plana çıkmadığı doğu kentlerimizde bile DSP'nin kadın adayları var. Başta Van olmak üzere doğu illeri dahil 6 veya 7 belediye başkan adayımız kadın'' dedi.



Parti olarak toplumun yarısını teşkil eden kadınların siyasette aktif olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Gülek, ''Teşkilatlarımızda da kadın yöneticilerimizin sayısı oldukça fazla. Genel başkanımız kadınların siyasette söz sahibi olması konusunda oldukça duyarlı davranıyor'' diye konuştu.