Bayan Bacak yararına gece

İkinci ve üçüncü evlilikte tükendi

Denizci nişanlımın ahını aldım

Serpil Örümcer, 1967’de Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olduğunda henüz 14 yaşındaydı. Bacaklarının güzelliğiyle dikkat çeken ve "Bayan Bacak" olarak anılan Örümcer, bir yıl mankenlik yaptı. Bu sırada unutulmaz Samanyolu şarkısıyla zirvede bulunan, dönemin ünlü sanatçısı Berkant’la tanıştı.Berkant’ın sahne aldığı Clup Suat’ta şarkıcılık teklifi aldığında önce düşündü. Ancak birkaç yıl sonra eşi olacak Berkant’ın "Bundan şarkıcı olmaz" sözleri üzerine inat edip, teklife "Evet" dedi. Serpil Örümcer’in Berkant’la Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkı, dört yıllık flört döneminin ardından 1971’de evlilikle sonlandı. Aşkları o kadar dillere destan olmuştu ki Sezen Cumhur Önal, çift için "Düğün Şarkısı" adıyla bir şarkı aranje etti. Çift, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Fahri Atabey’in kıydığı nikahın hemen ardından Hollanda Havayolları’yla Amsterdam’a uçtu. Serpil Örümcer’le Berkant’ın uçaktan inerken hostesle çektirdiği fotoğraf, yıllarca havayolunun reklamlarında kullanıldı. Örümcer’in evliliği sadece bir yıl sürdü. Kızı Fulya’ya hamileyken, annesinin ısrarıyla, kendi deyimiyle "hayatının hatası"nı yaptı ve Berkant’ı terk etti. Artık çok ünlüydü ve çok para kazanıyordu. Ayakkabısından rakı içenler bile vardı.Berkant’la yaşadığı aşkı hiç unutamayan Örümcer, iki kez daha evlendi. Cengiz Kartal’la 1989-1990 yılları arasında süren evliliği bittiğinde neyi var neyi yok satmıştı. Batman’da gayriresmi 4 eşi ve 11 çocuğu bulunduğunu sonradan öğrendiği işadamı Hasan Ölük’le yaptığı üçüncü evlilik, Örümcer’e göre hayatının ikinci büyük hatasıydı. Bir günlük konser için gittiği Batman’da 10 gün kalınca tanıştığı Hasan Ölük, evlendikten sonra işkenceye başladı. Raporlar alıp mahkemelerde günler geçiren Serpil Örümcer, bu evlilikten güçlükle kurtuldu. Ancak artık, yaşamını süsleyen neon ışıklarının yerini, çöpleri aydınlatan sokak lambaları almıştı. Çöplerden topladığı kağıt ürünlerini satarak geçimini sağlıyordu. Bazı dostları, gençlik günlerinin fotoğrafları bulunan saatler yaptırarak, yardım amaçlı satışını sağladılar. Serpil Örümcer, sürekli dayak yediği için eşinden ayrılan kızı Fulya, torunları Onur ve Berkant’la Küçükçekmece’de bir yakınının yanında kalıyor. Örümcer, geçtiğimiz perşembe günü Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Gönüllü Çevreciler Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlediği "Serpil Örümcer ile Nostalji Günü"nde hayranlarıyla buluştu. Seda Sayan’ın da kendisi için düzenlenecek gecenin biletlerini satış sözü verdiğini belirten Örümcer’in tek isteği, bu tür etkinliklerden sağlanacak parayla yaşamını sürdürecek bir eve sahip olmak.Bayan Bacak, Berkant’ın, kendisini ve kızını hiç aramadığını söylüyor. Ancak ona kızgın olmadığını da ekliyor. Berkant’ı tanıdığında bir deniz subayıyla nişanlı olduğunu anlatan şarkıcı, "Aşk gözümü kör etti, yüzüğü atıp Berkant’la evlendim" diyor ve ekliyor: "Duydum ki o deniz subayının çocukları doktor olmuş. Öyle bir adamın çocuğu başka ne olabilirdi ki! Sözümde durmuş olsa idim bu hallere düşmez, evimin hanımı olarak başköşede olurdum. Onun ahını aldım."