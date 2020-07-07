Bay Yanlış dizisinin yayından kaldırılması için 2. mahkeme başvurusu

Kanal D, FOX TV ekranlarında yayınlanan ve Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı 'Bay Yanlış' dizisinin yayınının durdurulması için 2. kez mahkemeye başvurdu.

Önceki hafta İstanbul Adliyesi 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran kanal, FOX’ta yayınlanan Bay Yanlış dizisi için ihtiyati tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme talebi yerine bulmayarak reddetti.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D. 2 Temmuz’da bu kez 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. “Bay Yanlış” dizisinin yapım şirketi Gold Film’e ayrıca 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açan kanalın talebi bir kez daha reddetti. Mahkeme tedbir kararının ancak yapılacak mahkeme sonrası kanalın haklılığının ispatı durumuna alınabileceğine hükmetti.

Ne olmuştu?

Kanal D, Bay Yanlış dizisi için Gold Film’le anlaşma yapmak üzereyken Gold Film’in FOX’la anlaştığını, bu durum nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek mahkemeye başvurmuştu. Bu süreçte kanal dizinin ekrana gelmesini engellemek için de 2 kez mahkemeye başvurdu.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise "Birileri işi gücü bırakmış, yayın durdurma kararı almak için uğraşıyorlar. 2’de olmadı bir de 17’de şanslarını denemek istemişler. Bu seferde olmadı. Benim bildiğim kanunlar her mahkemede aynıdır. Yine de siz bilirsiniz. Denemeye devam" diye konuştu.