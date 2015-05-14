Bavyera'nın Elmau şatosu dünya liderlerini ağırlayacak



Önde gelen yedi sanayi ülkesinin devlet ve hükümet başkanları 7 ve 8 Haziran tarihlerinde Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda bir araya gelecekler. Gayrı resmi buluşma statüsündeki Yediler Grubu zirvesinde her yıl olduğu gibi yine dünya ekonomisi, dış, güvenlik ve kalkınma politikalarıyla ilgili konular ele alınacak. Amaç küresel önem arz eden konularda görüş birliği sağlamak.

Yediler Grubu'nda ABD, Kanada, İtalya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya ve Japonya bulunuyor. Yediler her zirve öncesinde, meşruiyeti olmadığı halde dünya ülkelerinin kaderine yön vermek isteyen zenginler ve muktedirler kulübü olmakla itham ediliyor. Buluşmalar sırasında protesto gösterileri düzenleniyor ve liderler için son derece sıkı güvenlik tedbirleri alınıyor.

Dünya nüfusunun onda birini temsil eden Yediler Grubu ülkeleri küresel varlıkların üçte ikisini barındırıyor. Küresel ekonomideki payları, Hindistan ve Çin gibi genç sanayi ülkelerinin hızla kalkınması nedeniyle küçülüyor. 2014 yılında yedi büyük ülke, satın alma gücü paritesine göre küresel üretim potansiyelinin yüzde 45'ine sahipti. Dünya ticaretinin yaklaşık yarısını yapan bu ülkelerin küresel kalkınma yardımlarındaki payı dörtte üçü buluyor.

Rusya fazla kalamadı

Şömine başındaki bir sohbet sırasında ortaya atılan sanayi ülkeleri zirvesi kısa zamanda dünya politikasının en önemli organizasyonlarından biri oldu. Petrol şoku ve finans krizi nedeniyle ilk kez 1975 yılında altı sanayi ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Paris yakınlarındaki Rambouillet şatosunda bir araya geldiler. Kanada ve Rusya henüz bu kulüpte yer almıyordu. Zirveye zamanın Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing ile Almanya Başbakanı Helmut Schmidt önayak olmuştu. 1976 yılında Kanada da zengin sanayi ülkeleri arasına katıldı.

1988 yılında Rusya'nın da dahil olmasıyla Yediler Grubu Sekizlere terfi etti. Kırım'ı ilhak ettiği için Rusya 2014 yılında gruptan çıkarıldı. Almanya bu sebepten ötürü 2015 yılında öngörülen dönem başkanlığını geçen yılın haziran ayında üstlendi. Elmau zirvesinde de her liderin yanında zirve hazırlıklarına nezaret eden şahsi danışmanı hazır bulunacak.

Önemli kararlar

Yediler Grubu zirvelerinin resmi gündemi ve önceden saptanmış protokolü olmuyor. Alınan kararlar bağlayıcı olmamakla birlikte dünya ekonomisi ve dünya politikası için belirleyici olabiliyor. 1999 yılındaki Köln zirvesinde dünyanın en fakir ülkelerinin borçları silinmiş, 2005 yılında İskoçya/Gleneagles'de düzenlenen zirvede de kalkınma yardımlarının arttırılması karara bağlanmıştı.

Küresel AİDS Fonu'nun kurulmasındaki ilk adım 2002 zirvesinde atılmıştı. Yediler Grubu maliye bakanlarıyla merkez bankası başkanları da düzenli olarak buluşup görüşüyorlar. Avrupa Birli Yediler Grubu zirvesinde gözlemci statüsüyle temsil ediliyor. Afrikalı liderler de zirvelere davet ediliyorlar.

Lüks mekanlarda ve dış dünyadan tamamen soyutlanmış bir şekilde düzenlenen zirve buluşmaları şiddetli protestolara hedef oluyor. 2001 yılında Cenova'da bir gösterici polis tarafından vurularak öldürülmüş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi acımasız polis müdahalesi nedeniyle İtalya'yı mahkum etmişti. 2005 yılındaki Gleneagles zirvesi Londra'yı sarsan terör saldırılarının gölgesinde geçmişti.