Bavyera'da resmi binalara haç kararına tepki

Almanya'nın muhafazakar eyaleti Bavyera'da haçın bütün resmi binalara asılmasını zorunlu kılan karar tartışmalara yol açtı. Eyalet Başbakanı Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Markus Söder dün yaptığı açıklamada, haçın "Bavyera'nın kimliği ve yaşam biçiminin temel bir sembolü" olduğunu belirtti.

Heinig: Devletin "tarafsızlık" sorumluluğu zedelenir

Kilise hukuku uzmanı Hans Michael Heinig bu kararın sorunlu olduğunu açıkladı. Heinig eyalet hükümetinin kararının anayasa ile çelişmediğini ancak devletin dini-ideolojik açıdan "tarafsızlık" sorumluluğunu zedelediği görüşünü dile getirdi. Heinig haçın resmi binalara asılma kararında dinin kullanıldığı görüşünde. Heinig, "Burada bir inanç sembolünün problemli bir biçimde siyasete malzeme edilip edilmediği sorusu sorulmalı. Her halükarda değersizleştirme tehlikesi sözkonusu" diye konuştu.

Würzburg Katolik Yüksekokulu'ndan papaz Burkhard Hose de Bavyera Başbakanı Markus Söder'i eleştirdi. Hose Söder'in haçın başka inançlardan insanların dışlanması için kötüye kullandığını ileri sürdü. "Hristiyan olduğunuzu göstermeyin, onu uygulayın!" diyen Hose, haçın sadece belirli bir kimliğe sahip insanlar için bir etiket olmadığını, İsa peygamberin yaşamının hatırlanması anlamını taşıdığını ifade etti.

Protestan Kilisesi: Haç siyasi amaçlar için kötüye kullanılmamalı

Alman Protestan Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm ise Bavyera eyaletinin kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı ancak haçın siyasi amaçlar için "kötüye kullanılmaması" uyarısında bulundu. Bavyera televizyonuna açıklama yapan Bedford-Strohm, "Haç duvara asılıyorsa o zaman haçın içeriği, anlamı da dikkat alınmak zorunda. Bu anlam, insan onuru, hayırseverlik ve insaniyetin savunulması" dedi. Siyaset yapmak istemediğini vurgulayan Bedford-Strohm, "Hiç kimsenin haç gibi dini bir sembolü siyasi amaçlara hizmet için kötüye kullanmaması gerektiği kesin ve açıktır" dedi.

Yahudiler Konseyi: Prensipte karşı değiliz

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Bavyera Radyosu'na verdiği demeçte, prensipte resmi binalara haç asılmasına karşı olmadığını söyledi. Schuster, "Ancak haçın nasıl bir anlam yaratmak için asıldığı sorusu sorulmak zorunda" dedi.

Bamberg Başpiskoposu Ludwig Schick Bayern 2 Radyosu'na verdiği demeçte, haç kararını olumlu bulduğunu söyledi ancak kendisi için haçın taşıdığı anlamın önemli olduğuna dikkat çekti. Schick, "Haçı gören bütün insanlar onun anlamına uygun yaşama sorumluluğunu taşıyor" dedi.

Bavyera Eyalet hükümeti dün yaptığı oturumda eyalet sınırları içindeki bütün hükümet binalarının girişine 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren haç asılmasını kararlaştırmıştı. Kararda haçın "Bavyera'nın tarihi ve kültürel kimliğinin ve Bavyera ve Almanya'daki yasal ve toplumsal düzenin temel değerlerine görünür bir bağlılığın ifadesi olduğu" vurgulanmıştı.

Alman Anayasa Mahkemesi geçmişte haçın sadece kültürel bir özellik değil, Hristiyan inancının özü de olduğuna işaret ederek, devletin bu boyutu benimsememesi gerektiğini vurgulamıştı.

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