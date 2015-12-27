Bavyera sınırlarını kontrol etmek istiyor



Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bavyera'nın kendi sınırlarını kontrol edebilme hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

Eyalete her gün binlerce kişilik sığınmacı akınının devam ettiği bildiriliyor.

Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan Herrmann, federal hükümeti sınırlardan sığınmacı akınını durdurma konusunda yeterli personeli sağlayamamaktan sorumlu tuttu ve bu nedenle Bavyera yerel hükümetinin kontrolü alması gerektiğini belirtti.

Hermann, “Burada aktif bir rol oynamak ve sınırların kontrolünü almak istiyoruz. Federal hükümetin bu fikre neden karşı çıktığını anlamıyorum“ dedi.

Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı, her gün 4 bin kadar sığınmacının sınırı geçerek Bavyera'ya girdiğini kaydetti. Bakan, federal hükümetin Bavyeralılarla sığınmacı sayısının günde en az 1000'e indirilmesi için işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Herrmann, “2016'da 350 bin sığınmacıyı ağırlayıp entegre edebiliriz ancak 1 milyon sığınmacıyı değil” dedi.