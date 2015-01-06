T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bavuluyla beraber terk edildi

İskoç hayvan derneği SPCA, köpeğin üzerinde bulunan mikroçipteki kayıtları inceledi ve köpeğin bir önceki sahibini buldu

06 Ocak 2015 19:42

İskoçya'nın Ayr kentindeki tren istasyonunda, bavuluyla terk edilmiş bir köpek bulundu.

Bavulun içinden köpeğin yastığı, oyuncakları, yemeği ve yemek kabı çıktı.

Shar Pei cinsi erkek köpek, 2 Ocak'ta bavuluna bağlı halde terk edildiği öğrenildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, olaya el atan İskoç hayvan derneği SPCA, köpeğin üzerinde bulunan mikroçipteki kayıtları inceledi ve köpeğin bir önceki sahibini buldu.

Ancak bu kişi, köpeğin 2013'te "kişisel bilgilerini bilmedikleri bir kişiye" satıldığını söyledi.

SPCA'dan araştırmayı yürüten Stewart Taylor, "Köpekteki mikroçipi inceledik ve adının Kai olduğunu öğrendik. Daha sonra kayıtlı sahibine ulaştık fakat Kai'in 2013'te başka birine satıldığını öğrendik. Maalesef bize sattıkları kişinin adını ve adresini bilmediklerini söylediler" dedi.

Taylor, bu olayın internet üzerinden hayvan satışının muhtemel sonuçları açısından önemli olduğunu vurguladı ve internet üzerinden evcil hayvan satın alan kişilerin genellikle bir dürtüyle hareket ettiğini, fakat hayvanlar hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Bu olayın acımasızlığına dikkat çeken Taylor, "Bu durumdan sorumlu kişiyi bulmak konusunda kararlıyız" dedi.
İskoçya'da 2006 yılında çıkarılan Hayvan Sağlığı ve Refahı Kanunu'na göre, evde beslenen hayvanların terk edilmesi suç olarak değerlendiriliyor.

 

ETİKETLER

köpekbavuliskoçyaterk edilenyastıkoyuncakyemekyemek kabıİskoç hayvan derneği SPCA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24