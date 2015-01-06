Bavuluyla beraber terk edildi

İskoçya'nın Ayr kentindeki tren istasyonunda, bavuluyla terk edilmiş bir köpek bulundu.

Bavulun içinden köpeğin yastığı, oyuncakları, yemeği ve yemek kabı çıktı.

Shar Pei cinsi erkek köpek, 2 Ocak'ta bavuluna bağlı halde terk edildiği öğrenildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, olaya el atan İskoç hayvan derneği SPCA, köpeğin üzerinde bulunan mikroçipteki kayıtları inceledi ve köpeğin bir önceki sahibini buldu.

Ancak bu kişi, köpeğin 2013'te "kişisel bilgilerini bilmedikleri bir kişiye" satıldığını söyledi.

SPCA'dan araştırmayı yürüten Stewart Taylor, "Köpekteki mikroçipi inceledik ve adının Kai olduğunu öğrendik. Daha sonra kayıtlı sahibine ulaştık fakat Kai'in 2013'te başka birine satıldığını öğrendik. Maalesef bize sattıkları kişinin adını ve adresini bilmediklerini söylediler" dedi.

Taylor, bu olayın internet üzerinden hayvan satışının muhtemel sonuçları açısından önemli olduğunu vurguladı ve internet üzerinden evcil hayvan satın alan kişilerin genellikle bir dürtüyle hareket ettiğini, fakat hayvanlar hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Bu olayın acımasızlığına dikkat çeken Taylor, "Bu durumdan sorumlu kişiyi bulmak konusunda kararlıyız" dedi.

İskoçya'da 2006 yılında çıkarılan Hayvan Sağlığı ve Refahı Kanunu'na göre, evde beslenen hayvanların terk edilmesi suç olarak değerlendiriliyor.