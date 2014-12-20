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Dünya

Bavullarında makine tüfekle yakalandılar

Avusturya ve Türkiye vatandaşı iki kişi bavullarında makine tüfek bulunan bavullarla yakalandı

20 Aralık 2014 18:59

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya vatandaşı bir adam ile Türkiye vatandaşı bir kadın, bavullarında makine tüfekle yakalandı. Yetkililer, iki kişinin Viyana’dan İstanbul ’a gitmek üzere olan uçakta yakalandıklarını söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Marakovits, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Çift, bavullarındaki makinalı tüfek ve atış mühimmatı fark edildiğinde uçağa binmişti” sözleriyle olay hakkında bilgi verdi. Marakovits, 40 yaşlarındaki çiftin IŞİD’e katılmak istediğine yönelik bir bulgu olmadığını belirtirken, soruşturmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

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