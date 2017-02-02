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Kültür-Sanat

Bavul özür diledi; şubat sayısını toplatıyor

"İnternetin bilgi kirliliği tuzağına biz de düştük..."

02 Şubat 2017 21:41

Aylık yayımlanan edebiyat dergisi Bavul'un şubat sayısının kapağında Şair Turgut Uyar’a atfen, “Herkesin bir gideni vardır, içinden bir türlü uğurlayamadığı…” ifadesi ve şairin portre çizimine yer verildi. Uyar’a ait olmayan bu dizeler nedeniyle, kısa süre sonra sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından tepki gören dergi, şubat sayısını toplatma kararı aldı.

Dergi yönetimi, ‘vahim hata’ olarak nitelendirdikleri konuyla ilgili özür dileyerek, şu açıklamayı yaptı:

"Şubat sayısı kapağımızda yer alan dizelerde, sıkça eleştirilen internetin bilgi kirliliği tuzağına biz de düştük. Tüm iç sayfalar editöryal süzgeçten geçirilirken kapağın sona bırakılıp kontrol edilmemesi büyük bir hataydı. Bu hata sonrası gerekli görev değişiklikleri yapıldı ancak bunu yeterli görmedik ve piyasadaki 35 bin dergiyi geri çekme kararı aldık.

"Geleceğe, çocuklarımıza hatalı bilgiler, yanlış dizeler kalmaması önemlidir ve ortada bir hata varsa bu içtenlikle kabul edilmeli, bedeli neyse ödenmelidir. Okurlarımıza, yazarlarımıza, şairlerimizin aziz hatırasına saygı bunu gerektirir. Bugüne kadar binbir emekle size sokakların gerçek hikâyelerini anlatmaya çalıştık, bu kötü ekonomik şartlarda ayakta kalmak için çabaladık. Ama geleceği doğru bilgilerin miras bırakılması hepsinden daha değerlidir."

Dergi yönetimi sayının yeni bir kapakla yeniden basılacağını belirtirken, bu sayıyı iade etmek isteyen okurların, yeni dergiyle değişilik yapabileceklerini söyledi.

Özür metninin yayınlanmasından sonra  Bavul derginin kapağı sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

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