Bavul krizi: Özel yurtlardan öğrencilere, "Ya ödeme yapın, ya eşyalarınızı alın" baskısı

Üniversitelilerin barındıkları özel yurtlardaki eşyaları başlarına dert oldu. Yurt sahiplerinin "Ya eşyanızı alın ya ödeme yapın" çağrısına uymayan çok sayıda öğrenci icralık oldu. Eşyalar alınmadığı için yurdu da kapatamadıklarını belirten özel yurt yetkilileri, yurtlar ve öğrenciler arasında yaşanan problemlerin çözülmesini bekliyor.

Yurt işletmecileri ile öğrenciler arasındaki kriz de eylül ayı başından itibaren gün yüzüne çıkmaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, işletmeciler, odalarını boşaltmayan öğrencileri, eşyalarını almaları konusunda uyarsa da çoğu öğrenci veya velisinden olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasındaki gerginlik çözülemeyince konu yargıya taşındı.

İstanbul Kadıköy’de 90-100 kız öğrencinin kaldığı bir yurdun avukatı Birkan Öztürk “Öğrenciler veya velileri ile aylardır doğrudan ben görüşüyorum. Talebimiz, eşyalarını almaları. Çünkü, doğrudan işletmecinin odaya girip eşyaları bir depoya kaldırması yasal değil. Görüştüğüm velilere, yurdun aylık sabit giderleri olduğunu belirtiyorum. Aldığım yanıt ‘Korona sürecindeyiz. Bizim de haklarımız var. Ödemiyoruz’ oluyor. Öğrenci eşyasını da almadığı için müvekkil yurt ile ilgili önünü göremiyor. Eşyaları odalarında bulunduğu sürece, oda öğrencinin emrine amade tutuluyor. Ne başkasına kiraya verilebiliyor ne de kapatılabiliyor. Nihayetinde müvekkil de kiracı. Mülk sahibi her ay kirasını istiyor” diye konuştu.