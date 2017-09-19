BAU'da yeni akademik yıl başladı

İSTANBUL, (DHA)- BU yıl 20\'nci senesini kutlamaya hazırlanan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 2017-2018 Akademik Yılı\'na merhaba dedi.

Üniversitenin Beşiktaş Yerleşkesinde yapılan törene; Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmasına, hayata geçecek yeni projeleri hakkında bilgi vererek başlayan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Beşiktaş kampüslerinin yanında daha çok bir kültürel merkez işlevini görecek bir yapının inşasına başladıklarını kaydetti. 7 katlı ve bir kısmı yerin altına inecek olan binanın en alt katında teknoloji laboratuvarı görmeyi çok arzu ettiğini söyleyen Yücel, buradan doğacak teknoloji ve bilimin tüm insanlığa ışık tutmasını istediğini belirtti.

\"KENDİ KAYNAKLARIMIZLA BUGÜNLERE GELDİK\"

20 yıl önce kendilerine hedefler koyduklarını söyleyen Yücel, \"Devletten bir kuruş kaynak veya bir santimetre yer almayacağız dedik. Bugün vakıf üniversitelerine baktığınızda devletten, kamudan destek almayan sayılı üniversiteler arasındayız. Biz tamamen kendi kaynaklarımızla bugünlere geldik. Diğer bir hedefimiz dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer almak. Bunun için 5 yılımız kaldı. 2023\'te Cumhuriyetimizin 100\'üncü yılında bu hedefimizi gerçekleştirebilirsek bu, büyük mutluluk olacak. Bu konuda hepinize inanıyorum ve güveniyorum\" dedi.

\"HER 4 ÖĞRENCİMİZDEN BİRİ ULUSLARARASI\"

BAU\'da okuyan her 4 öğrenciden birinin uluslararası olmasının önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yücel, \"Geçen sene, ülkemize öğrenci bazında en fazla döviz kazandıran üniversite olarak ihracat ödülü aldık. Rakamlara baktığımızda önümüzdeki yıl yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencimiz olacak diyebiliriz. Ekonomik çevrede bir öğrencini ortalama 40 bin dolar bıraktığı söyleniyor. Buna göre her seneye ülkemize 160 milyon dolarlık bir döviz kazandırmış olacağız. Bunun dışında kendi kültürümüzü, İstanbul\'u, Türkiye\'yi gençlere tanıtıyoruz. Özellikle Afrika\'daki ülkelere çok özen gösteriyoruz. Çünkü orta vadede dünyanın geleceği Afrika\" diye konuştu.

BİG DATA VE SİBER GÜVENLİK MERKEZLERİ YOLDA

Yücel\'in ardından konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, \"Milletimizin ve insanlığın mutluluğu yolunda atılacak bütün adımlara bugüne kadar olduğu gibi bilisel ve akademik anlamda omuz vermeye, yeni değerler eklemeye devam edeceğiz ve bu çabamızdan asla geri adım atmayacağız\" dedi.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte üretim ilişkilerinin önemli değişikliklere uğrayacağını, yeni yaşam biçimlerinin ve yeni mesleklerin oluşacağı söyleyen Yalçın, \"Biz kendilerini bu konsept çerçevesinde hazırladığımız öğrencilerimizin tüm değişim ve dönüşümlere adapte olacaklarına inanıyoruz. Dünyanın yaşadığı dijital dönüşüm çağının bir gereği olarak çok yakında Big Data Merkezimizin ve Siber Güvenlik Merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca kabulünü aldığımız ve alt yapısını tamamlamak üzere olduğumuz Diş Hekimliği Fakültemizi de önümüzdeki akademik yılda açacağız\" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından 2017-2018 Akademik Yılı\'nın ilk dersi verildi. Prof. Dr. Yenisey, hukuk özelinde bir konuşma gerçekleştirdi.

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