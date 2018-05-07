BAU şampiyonları yüzde 100 bursla ödüllendirdi

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) sponsorluğunda düzenlenen eSpor turnuvasında 6 bin 500\'den fazla öğrenci yarıştı. Yarışmanın sonucunda İzmir Karşıyaka Lisesi öğrencileri birinci oldu ve Bahçeşehir Üniversitesi\'nden yüzde 100 burs almaya hak kazandı.

\"TÜRKİYE\'DEN 750 LİSE KATILDI\"

eSpor\'un dünyada çok yaygın olduğunu belirten BAU eSports danışmanı Serhat Bekdemir turnuvayı anlattı ve şunları söyledi: \"Bahçeşehir Üniversitesi olarak geçen sene ilk defa Türkiye\'de eSpor bursunu açıkladık. Başvuru usulü ile öğrencilerimizi okula aldık. Bu sene BAU Challengers adı ile yeni bir organizasyona başladık ve öğrenci seçmelerini Türkiye\'nin geneline yayıp 750 lisenin katılımıyla, 6 bin 500\'den fazla oyuncunun ön elemelere girip bugün burada finallerini tamamladığımız bir organizasyon yaptık.\"

\"BİRİNCİYE YÜZDE 100 EĞİTİM BURSU\"

Başvuruları internet üzerinden aldıklarını söyleyen Bekdemir, yetenekleri turnuva ile bulmaya çalıştıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: \"Türkiye genelinde 750 liseden öğrenci katıldı turnuvaya. 6 bin 500\'ün üzerinde öğrenciyi 1,5 ay boyunca internet üzerinden online elemelerde yarıştırdık. Bunların arasında en başarılı 32 takım finallerde yarıştı ve bugün burada son 4 takımımız finalleri oynadılar. Buraya gelen 4 takımımıza da yüzde 25\'ten yüzde 100\'e kadar eğitim bursu verdik. Birinci takımımız yüzde 100 eğitim bursu aldı. Bu öğrenciler bize başvuru yaptıktan sonra istedikleri bölüme yerleşecekler ve eSpor kulübümüzle beraber çalışmalara katılarak eğitimlerine devam edecekler.\"

\"BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK ALINIYOR\"

Bahçeşehir Üniversitesi eSpor kulübü bölümü başkanı Bora Erçiçek ise üniversite olarak eSpor\'a çok büyük katkı yaptıklarını belirtti ve şunları söyledi: \"Ben kulüp başkanı olduğum için birçok üniversite ile tanışma şansı buluyorum ve genellikle Bahçeşehir Üniversitesi\'ni bu konuda örnek aldıklarını söylüyorlar. Biz de eSpor eğitimine önem vermeye çalışıyoruz. Belli bir ekosistemin parçası olmaya çalışıyoruz ve bunu ilerletmek için mücadele veriyoruz.\"

Turnuvada birinciliği alan Karşıyaka Lisesi öğrencileri de çok mutlu olduklarını ve turnuvaya uzun süre hazırlandıklarını belirtti.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)