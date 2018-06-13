BAU Espor, Türkiye Şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA)

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Espor, Üniversite Espor Kulüpleri arası League of Legends Turnuvası olan Collegiate Esports League (CEL) Türkiye Turnuvası\'nda şampiyon olarak İspanya\'da Türkiye\'yi temsil etmeye hak kazandı.

6-7 haziran tarihlerinde Gamesweek İstanbul etkinliğinde gerçekleştirilen üniversite kulüpler arası League of Legends şampiyonası finallerinde BAU Espor takımı şampiyon oldu. Türkiye\'de ilk defa düzenlenen CEL, \"Collegiate Esports League\" Türkiye finallerinde üst gruptan Tobb, Bilkent ve Beykent Üniversitelerinin espor kulüpleriyle karşılaşan BAU Dijital Oyunlar ve Espor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

BAU Esports elde ettiği bu başarı ile İspanya\'nın Kanarya Adaları\'nda gerçekleşecek olan Avrupa şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecek. University Esports Masters turnuvasında Türkiye\'yi temsil ederek Avrupa\'dan gelen diğer üniversite takımları ile mücadele edecek BAU Espor, turnuvada şampiyonluğu hedefliyor.

16 üniversitenin espor kulüplerinin katıldığı \"Collegiate Esports League Turkey\" organizasyonu birçok açıdan ilkleri temsil ediyor.

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