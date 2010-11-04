-BATUM: ''MUTLAKA İKTİDAR OLACAĞIZ'' ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Süheyl Batum, ''Biz artık yeni bir anlayışa sahibiz. İktidarı hedefliyoruz ve mutlaka iktidar olacağız'' dedi. Batum, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, MYK'nın daha önceden belirlenen konulardaki çalışmalarını yürüttüğünü, bu kapsamda hazırlanan ekonomik raporun 7 Kasım Pazar günü uzmanların da katılımıyla değerlendirileceğini belirtti. Süheyl Batum, Önder Sav'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruya ilişkin soru üzerine, yeni tüzüğün 2008 yılında kurultayda delegelerin oyuyla kabul edilmiş bir tüzük olduğunu hatırlattı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği yazıda, tüzüğün 1 Nisan 2010 yılında yürürlüğe girdiğini, buna göre çalışma yapılmasını istediğini aktaran Batum, yeni MYK'nın görevlendirilmesiyle bu gerekliliğin yerine getirildiğini söyledi. Hukuksal durumun çok açık olduğunu belirten Batum, dün yaşanan tartışmaların ise konunun farklı yorumlanmasından kaynaklandığına inandığını ifade etti. Batum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün, 2011 seçimlerinden sonra CHP'nin daha demokratik bir tüzüğe kavuşturulacağını açıkladığını hatırlatarak, bunun MYK toplantısında da gündeme geldiğini anlattı. Önder Sav'ın değerli bir hukukçu olduğunu belirten Batum, ''Çok kısa bir zaman içinde bu görüşlerinden vazgeçeceklerine inanıyorum. Hiçbirimize ve partiye zarar vermeyeceklerine inanıyorum. Hukuken haklı olduğumuz bir süreçteyiz. Hukuken başka bir çözüm tarzı olmayan bir süreçteyiz'' dedi. CHP'nin yetkilerden kaynaklanan iç kavgalarla enerjisini tüketen bir parti olmaktan çıkması gerektiğini de vurgulayan Batum, seçimlerde iktidar olmanın yollarını açacaklarını söyledi. Batum, hukuki dayanağı olmayan kavga görüntülerinin ortadan kalkacağına ve en kısa sürede küskünlüklerin aşılacağına, hep beraber yola devam edileceğine inandığını belirtti. Süheyl Batum, bir başka soruyu yanıtlarken de kimsenin ''ben daha fazla CHP'liyim'' hesabı yapmaması gerektiğini vurguladı. Önder Sav ve onunla beraber hareket eden partililerin, CHP'ye çok büyük hizmetler veren kişiler olduğunu söyleyen Batum, ''Önemli olan bu ideolojiyi benimseyerek buradan derman bekleyenlerin isteklerine tercüman olabilmektir. Önder Sav ve diğer arkadaşlarımızın 'biz daha eskiyiz, bizi tasfiye etmek istiyorlar' dediğini düşünmüyorum. O bakımdan ben Sayın Önder Sav'ın bunu ne amaçla söylediğini bilmiyorum. Bir dil sürçmesidir diye düşünüyorum'' dedi. ''Yeni CHP'' sözüne ilişkin olarak da Batum, ''Biz artık yeni bir anlayışa sahibiz. İktidarı hedefliyoruz ve mutlaka iktidar olacağız'' diye konuştu. Önder Sav'ın il başkanlarını 6 Kasım Cumartesi günü toplantıya çağırdığı haberlerinin hatırlatıldığı Batum, bunun Sav'ın genel sekreterliği sırasında, genel merkezde yapılacak olan, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i anma toplantısına yönelik bir davet olduğunu düşündüğünü aktardı. Sav'ın il başkanlarını çağırabileceği bir görevinin olmadığını belirten Batum, ancak anma töreni için gelen başkanlarla sohbet etmesinin de doğal karşılanması gerektiğini ifade etti. Batum, 2008 yılında hazırlanan tüzük uygulanmadığı için yapılan işlemlerin de geçersiz olacağı iddialarına da yanıt verdi. Batum, bunun söz konusu olmadığını, bu iddiaların hukukun geçerli olmadığını söyledi. -PM ÜYELERİNİN İMZALARINI ÇEKMESİ- Batum, bazı Parti Meclisi üyelerinin tüzük kurultayı yapılması yönünde verdikleri imzaları çektiklerinin ifade edilmesi üzerine de kendisine de bu tür bilgilerin geldiğini belirtti. Parti Meclisi üyelerinin bazılarının bugün Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini bildiren Batum, görüşme sonrasında Yargıtayın talebinin hukuk çerçevesinde yerine getirildiğinin görüleceğini söyledi. Tüm yapılan iyi niyet çabalarına rağmen, bir kurultayın kaçınılmaz olması durumunda ise bundan kaçmayacaklarını belirten Batum, kurultayın da büyük bir çoğunlukla ''olması gerekenin arkasında olacağına'' inandığını, kurultayın kendilerine zarar vermeyeceğini dile getirdi. Batum, ''İyimser bir tablo çizdiğiniz, aksi durum yaşanabilir mi'' sorusu üzerine de aklın yolunun bir olduğunu ve CHP'lilerin partiye zarar getirecek işlemlerden kaçınacağını söyledi. Batum, Önder Sav'ın odasını ne zaman boşaltacağı ve kendisinin ne zaman buraya taşınacağı yönündeki soruya da ''Partiye uzun yıllar hizmet etmiş bir Önder Sav'ı tabii ki Süheyl Batum, 3 gün de, 5 gün de, bir hafta da bekler. Ben Önder Sav'ın da 'Süheyl Batum buraya gelmesin, ben burada ömür boyu oturacağım' diyeceğini sanmıyorum. O yüzden hiç talep etmedik bile, ne zaman derse o zaman taşınırım'' yanıtını verdi. Hakkı Suha Okay'ın, ''çekişmezlik durumunda dava açılabilir'' dediğinin hatırlatılması üzerine, böyle bir dava türünün bulunmadığını söyleyen Batum, yeni MYK'nın görevlendirilmesi konusunda yapılanların tamamen hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti. Batum, ''Sizin veya Genel Başkan'ın Sav ve Okay ile bir teması oldu mu'' sorusuna da kendisinin olmadığını, Genel Başkanı da bilmediğini söyledi. Batum, ''Ancak eski MYK'da yer alan arkadaşlarla görüştük, her zaman da görüşürüz...'' dedi.