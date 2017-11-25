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Dünya
Deutsche Welle

Batum’daki otel yangınında en az 11 kişi öldü

Gürcistan’ın Karadeniz sahilindeki ve Türkiye’ye yakın olan kenti Batum’daki bir otelde çıkan yangında en az 11 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

25 Kasım 2017 20:15

Gürcistan’ın Batum kentinde bir otelde çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye sınırına 20 kilometre civarında uzaklıktaki Batum kentinde cuma akşam saatlerinde çıkan yangında Rus Interfax haber ajansının Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’yı alıntılayarak geçtiği habere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

DHA’nın geçtiği habere göre ise Türk işadamı Erol Avgören’e ait Leogrand Otel’deki yangında aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Otelin kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı ifade edilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı.

Haberde, hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Gürcistan, Türkiye ve İsrail vatandaşları olduğu belirtildi.

Brüksel dönüşü Batum’a uğrayan Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, ölümlerden duyduğu üzüntüyü belirtti ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/DHA, DÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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