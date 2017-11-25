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Batum'da otelde yangın: 12 ölü

Muhammet KAÇAR/BATUM (Gürcistan), (DHA) - GÜRCİSTAN'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören'e ait otelde yangın çıktı

25 Kasım 2017 03:32

Muhammet KAÇAR/BATUM (Gürcistan), (DHA) - GÜRCİSTAN\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören\'e ait otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre, aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören\'e ait Leogrand Otel\'de bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, görevlilerin de yardımıyla müşteriler tahliye edildi.
Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi.

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