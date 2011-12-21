Batum’a göre, anayasa değişikliği için 367 aranmalı







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresine 7 yıl açıklamasıyla partisini dalgalandıran CHP’li Süheyl Batum, 367 koşulunu öne sürdü. Batum, hükümetin önümüzdeki günlerde TBMM’ye getireceği Anayasa Değişikliği'nde 367 şartına dikkat çekiyor. Batum’a göre, Gül’ün görev süresini netleştirmek için Anayasa'ya konulacak ek geçici madde oylamasında 367 bulunmalı. Batum, ‘Madem 7 yıl için beni adres gösteriyorlar. O zaman 367’de beni dinlesinler.” 2007 yılında Anayasa değiştirilirken, Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili geçici bir madde konulmadığı için Türkiye tartışmayı sonlandıramadı.

Başbakan ‘anayasa hukukçuları uyduruyor’ dedi



Batum, muhalefet kulisinde bir grup gazeteciyle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresi, anayasa değişikliği ve CHP’nin izleyeceği tutumu değerlendirdi. 7 yıl açıklamasından sonra kabine üyelerinin kendisini adres göstererek, ‘Süheyl Batum 7 Yıl dedi’ dediklerini anlatan Batum, 2007 yılını gündeme taşıdı ve nasıl hedef alındıklarını şöyle anlattı:

‘Geçici maddeleri kendileri kaldırdı’



Anayasa'yı 31 Mayıs 2007’de değiştirdiler. ‘Cumhurbaşkanı 5 yıl olur, iki defa seçilir, halk seçer’ dediler. Aynı gün aynı yasada bir madde getirdiler. Orada geçici düzenleme koydular. Gül’ün de nasıl olacağı, 7 yıllık statüye mi tabi olacağı konusunda bir şey koydular. Açık hüküm koymuşlar. Diyor ki, ‘Tekrardan seçilir Gül ve 5 yıllık seçilir’ diye koymuşlar. Biz, ‘Ne yapıyorsunuz böyle düzenleme konulur mu, Gül bir ay sonra tekrar seçilir’ dedik. Sonra Başbakan çıktı, ‘Anayasa hukukçuları uyduruyor’ dedi. 21 Ekim’de bu referanduma sunulacaktı. 16 Ekim günü parlamentoyu tekrar topladılar ve bir anayasa değişikliği daha yaptılar. Geçici maddelerin tamamını kaldırdılar. Hukuk kuralını kendi kendine göre yorumlayamazsın. Bakıyorsun Cumhurbaşkanı 5 yıl için diyor. Böyle yazıyor. Bunu yorumluyoruz. Yorumlarken neye göre yorumlayacağız

‘Başbakan ne zaman cumhurbaşkanı olmak istiyorsa’



Bunlar bana getirdiğinde, Sayın Erdoğan sen nasıl yaptın, 4 sene önce karar verdin de hala bilemiyor musun derim. Bugüne kadar neden dile getirmediler. 5’mi 7’mi dediğimizde ağızlarını açmadılar. Çünkü her şey Tayyip Erdoğan’ın iki dudağının arasında. Ben şimdi ben cumhurbaşkanı olayım, dur biraz daha bekleyeyim. Böyle bir ülke olabilir mi? Başbakanın ne zaman cumhurbaşkanı olmak istediğine göre hukuk kurallarının yorumlandığı bir yer olabilir mi?

‘367 dedim beni mahvetmeye çalıştın’



Ben diyorum ki, normalde 7 yıl olması gerekirken sen kendi iradenle bunu 5 yıl yaptın. Sen kendi iradenle, geçici hüküm koydun, geri aldın ve söylemedin orada. Şimdi bu tartışmayı ne yapıyorlar bu kadar sürede beklettin, şimdi getirdin. ‘Hadi bakalım anket yapalım. Ama “Bak Batum 7 demiş diyor. Ben 367’de dedim ama bizi de mahvetmeye çalıştın o zaman. 7 yıl gelirse bir şey yapmayız. Parlamento iradesini söylesin.

