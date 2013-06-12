Batum: 'Ak it' sözünü eli çivili kişiler için söyledim

CHP milletvekili Süheyl Batum, "Ak it" tabirini polisin yanında bulunan eli çivili sopalı kişiler için kullandığının altını çizerek, adli takip hakkında "Yapsınlar özellikle bekliyorum" dedi. CHP'li Levent Gök ise, "Beni hedef göstererek, tazyikli su sıkan Emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Radikal’den Miray Çimen'in haberine göre Batum, Emniyet’in adli merciler nezdinde takip başlatması hakkında “Yapsınlar özellikle bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

'Polisin yanında köpekleri olur'

Batum, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi, orantısız şiddet uygulayan polisler hakkında başlatılan işlemleri ve polislerin yanında AKP’li gençler olduğu iddia edilen eli sopalı sivillerin kimler olduğunu sorduğunu söyledi. Batum “Polisin yanında görev yaptığını söyleyen, polisin müdahale etmediği bu sivil kişiler polisin kaskı değil, kalkanı değil. Polisin yanında köpekleri olur ancak. ‘Ak Gençlik’ diyorlar ya olsa olsa Ak it olur bunlar” dedi.

'Haddini bilecek'

Emniyet Genel Müdürü’nün bu sivil kişilerin kim olduğu hakkında bilgi vermesi gerektiğini vurgulayan Batum, “Bu adamların hesabını vermek zorunda olan bir Emniyet Genel Müdürü, bunları karıştırıp cin olmadan adam çarpmaya çalışmasın. Mahkemeye versin, sonucuna razı olsun” dedi.

Başbakan Erdoğan’ın her konuda yalan söylediğini hatırlatan Batum, “Bugün basın toplantısı düzenleyip Emniyet Genel Müdürü’ne ‘Sen Tayyip’in müdürü müsün, yoksa Emniyet Genel Müdürü müsün? Emniyet Genel Müdürü isen ne söylediğime bakmak zorundasın’ diye soracağım. Emniyet Genel Müdürü Anamuhalafet’in milletvekiline ‘nefretle kınıyorum’ diyecek. Haddine değil. Emniyet Genel Müdürü siyasetçi değil haddini bilecek. Halka sorumluluğunu gösterecek. Soruştuma açacak yada istifa edip orayı bilenlere terk edecek” dedi.

'Emniyet'in takdiridir'

CHP’li Gök ise Emniyet’in açıklamasını “iktidarı koruma gayreti” olarak nitelendirdi.

Gök, “Ben şahsıma Ankara’da Kızılay Meydanı’nda üzerime tazyikli su ve biber gazı hedef göstererek atılarak yapılan şiddet üzerine, kimseyi hedef almadan söylediğim sözlerden ben de rahatsız oldum ve kamuoyundan özür diledim. Halktan özür dilemesi gereken Emniyet’tir. Emniyet’in bu denli ağır bir şekilde niçin şiddete karıştığının sorgulanması ve ülkemizin hiç iyi olmayan insan hakları ve demokrasi alanındaki görüntülerinin hızla telafi edilmesi için kendisini yeniden sorgulaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Emniyet’in konunun adli merciler nezdinde takipçi olacağını açıklamasını “Onların kendi takdirdir” diyerek değerlendiren Gök, kendisinin de konu hakkında yasal haklarını arayacağını ifade etti.

Gök, “Bende beni hedef göstererek, tazyikli su sıkan Emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.