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Politika

Batum: Öğrencilerden önce polis hakkında soruşturma açılsın

Batum, "Mülkiye'deki protesto ile ilgili soruşturma başlatılacaksa öncelikle bir kızımızı döverek bebeğini düşürten polis hakkında başlatılmalı" dedi.

11 Aralık 2010 02:00

T24 - CHP Sözcüsü ve Genel Sekreteri Süheyl Batum, "Mülkiye'deki yumurtalı protesto ile ilgili bir soruşturma başlatılacaksa öncelikle bir kızımızı döverek bebeğini düşürten polis hakkında başlatılmalı" diye konuştu.

CHP Sözcüsü ve Genel Sekreteri Süheyl Batum, Siyasal Bilgiler Fakültesindeki kendisine ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yönelik protestoyu, "suç gören anlayışı benimsemediğini" ifade ederek, demokratik haklarını kullanan öğrencilerden davacı, şikayetçi olmadığını belirtti.

Batum, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yumurta atan ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile kendisini protesto eden öğrenciler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldığını ve polisin görüntüleri, çekilen fotoğrafları inceleyerek "öğrenci peşine düştüğünü" belirtti.

Kendisine ve Burhan Kuzu'ya yönelik protestoyu suç gören anlayışı benimsemediğini belirten Batum, "Ben bu öğrencilerden davacı, şikayetçi değilim. Çünkü, onlar beni protesto ederek demokratik haklarını kullandılar" görüşünü ifade ettiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Benim de adımı kullanarak öğrenciler hakkında soruşturma yapılmasını doğru bulmuyorum, kınıyorum. Başbakan'ın ve bazı AKP yöneticilerinin öğrencilere uygulanan şiddeti mübah görmeleri ve hesap sorulmasını istemelerinden sonra başlatılan soruşturma hukuki çizginin dışına çıkarılmamalıdır. Eğer öğrenci protestolarıyla ilgili soruşturma başlatılacaksa, öncelikle öğrenciler için değil, bir kızımızı döverek bebeğini düşürten, karakola sağlam aldığı gencimizin ağzını burnunu kıran, her fırsatta hak arayanları yerlerde sürükleyen, gazı, copu, dayağı keyfi kullanan güvenlik görevlileri için soruşturma açılmalı ve haklarında işlem yapılmalıdır. CHP Genel Sekreteri, demokratik haklarını kullanan öğrencilerden şikayetçi, davacı değildir. Adım kullanılarak öğrencileri sindirme, korkutma, etkisizleştirme ve tepkilerini ortaya koyamaz hale getirme oyunlarına CHP olarak karşı çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz."



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