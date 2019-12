-BATUM: KURULTAYLARLA VAKİT KAYBEDİYORUZ ESKİŞEHİR (A.A) - 21.06.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, ''Oyumuzu 2007'de DSP ile birlikte girilen seçimdeki oydan, yüzde 21'den tek başımıza yüzde 26'ya çıkardık. Biz burada kurultaylarla vakit kaybediyoruz. Biz neden beklediğimiz 30'u almadık. Bunu da konuşmamız gerekir'' dedi. Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin yıl dönümü törenlerine katılan Batum, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Batum, bir gazetecinin CHP'deki kurultay toplanmasına yönelik gelişmeleri sorması üzerine şöyle konuştu: ''Gerekli sayıda imza toplanır mı toplanmaz mı bilmiyorum. Sonuç itibariyle seçimden sonra derhal eksiğimizi, hata yaptıysak nerede yaptığımızı AKP'nin neden Türkiye'deki bütün sağ oyları toplamış olduğunu değerlendirip, ilk önce yerel, sonra genel seçimlere hazırlanmamız gerekirken bu tür içte bir kavga varmış görüntüsünün ortaya çıkmasından çok memnun değilim. Biraz patinaj yapıyormuşuz gibi gözüküyor.'' Batum, 12 Haziran seçimlerinden sonra BBP, HAS Parti, Saadet Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Genç Parti'nin adeta yok olduğunu, bütün sağ oyların AK Parti'de birleştiğini kaydetti. Türkiye'de sağ oyların yüzde 50-60 civarında olduğunun bilindiğini ifade eden Batum, şöyle devam etti: ''AKP'nin bunu alabileceği belliydi ama bunu nasıl topladı? Neden bir BBP, MHP'den ayrı BBP ortaya koymuşken bugün sıfıra düştü. Neden bütün seçmenlerini AKP'ye kaptırdı. Neden bu işin kuruculuğunda olan Erbakan, Saadet Partisi ve Has Parti, bütün oylarını AKP'ye kaptırdı? Acaba hepsi merkez sağ mı oldu? Yoksa merkez sağ deforme mi oldu? Bunları konuşmamız gerekirken biz burada kurultaylarla vakit kaybediyoruz. Biz neden beklediğimiz 30'u almadık. Bunu da konuşmamız gerekir. Biz demek ki halka taleplerimizi, söylediklerimizi tam yansıtamadık. Çünkü söylediğimiz hiç bir şeyde yanlış, yalan yoktu. Kurultay diye bir şeyin geçerli olacağını tahmin etmiyorum ama CHP'ye gönül vermiş milyonlarca insanda 'hay Allah yine mi kurultaylar partisi olarak devam edeceğiz' gibi bir görüntü yaratabileceğini düşünerek endişe ediyorum. Onun dışında toplanır toplanmaz elbette kurultay üyelerinin tercihidir. Hatamız nerede, eksikleri tamamlamamız gerekirken patinaj görüntüsü Türkiye'ye de bize de layık değil. Türkiye'de ABD'nin talimatıyla Habur açılımı yaşandı. Acaba biz bunu yansıtamadık mı? Neden Güneydoğu'da bu kadar oy aldı? Bırakın onu neden Eskişehir'de bile bu kadar oy aldı? Acaba insanlar Habur açılımına hiç oralı değil mi? Yoksa biz bunu yansıtamadık mı? Bunların nedenleri üzerinde durmamız gerekir. 'Oyumuz yüzde 30'du. Ben arkadaşlara söyledim yüzde 40'dı, şimdi yüzde 26'ya düştü' gibi kısır tartışmalarla zaman kaybetmemeliyiz.'' -''HEPİMİZ YANLIŞ YAPMIŞ OLABİLİRİZ''- Batum, bir gazetecinin seçim sonuçlarının ardından partiden ihraçlar olup olmayacağını sorması üzerine de şunları kaydetti: ''Hayır, neden olsun? Şu görüntü yanlış. AKP 2007'de yüzde 47 oy aldı. Sonra yerel seçimlerde yüzde 38'e düştü. Siz hiç AKP'de 'tamam gitsin, Allah kahretsin' diye bir şey duydunuz mu? Tamam orada biat var diyoruz. Başbakan, bakana rahatlıkla kulağından tutar atarım seni diyor. Biz böyle bir parti değiliz diyoruz ama böyle olmamayı da bu kadar kendimize zarar verir hale dönüştürmemek lazım. Programları izliyoruz CHP'den arkadaşlar katılmış. İşte ne kadar kötü, ne kadar yanlış yaptığımız yönünde konuşuyorlar. Bunlardan bazıları doğru da olabilir. Hepimiz yanlış yapmış olabiliriz. Bunları tartışmak ayrıdır, fakat olmayan şeylerin üzerinden yola çıkarak acaba yeni CHP diyerek biz Atatürk ilkelerini bıraktık mı? Bugün Türkiye'de Atatürk ilkelerine sonuna kadar sahibim diyen tek parti CHP'dir. Biz hala bunu tartışıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin eksenini mi kaydırdı? Bu doğru değildir. Olur mu böyle bir şey? Bunu diyen kim? AKP. Kim bu AKP? ABD'nin talimatıyla Habur açılımını, demokratik açılımı yapan partidir. Ne var bunun içinde dediğimiz zaman söyleyemem daha bana gelmedi diyen bir parti ve başbakandır. Aynı başbakan üç ay sonra dönüyor Hakkari'de bunlar 'bayrak asmadılar' diyor. 'Bunlar Apo ile anlaştı, elimde sözleşme var' diyor. Hadi oradan göster diyorsun. Yok şimdi söylemeyeyim diyor. Şimdi bu parti dururken buna karşı çıkan, Türkiye bölünmeyecektir, ABD istese de istemese de bölünmeyecektir diyen CHP'nin ekseni kayıyormuş.'' -''BEN ERGENEKONCULARI SAVUNURUM''- Batum, Türkiye'de gazeteci kisvesiyle gezinen bir takım aydınlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Bunların sayısı Türkiye'de Allah'tan zorluyorsun zorluyorsun 50'yi geçmiyor. 30 ile başladılar 50'yi geçmiyor. Bu adamlar CHP'de eksen kayması var diyorlar. Bunlar hepimize saldırdı. Ne diyorlar 'Batum, Ergenekoncuları savunuyor'. Neden savunmayayım? Ben Ergenekoncuları savunurum. Sahte, düzmece delillerle içeri attırdığınız, içeride tuttuğunuz arkadaşlarınız gazetecilerdir. Bunları söylüyoruz. Varsa elinizde kanıt çıkartın dedik ama bu gazeteci ve aydın kisvesiyle dolaşan adamlar 'ağabey ne kadar kötü bak gördün mü' dediler. Üç gün sonra bu adamlar 'aaa bak Nedim'i de attılar içeri' diye dolaşıyorlar. Bunların her akşam televizyondan ikna etmeye çalıştığı bir kitle var Türkiye'de. Kafası karışmış bir kitle var. Acaba bunlar da Ergenekoncu mu değil mi diye. Şimdi aynı adamlar CHP'nin ekseninin kaydığını söylüyor. Türkiye'de ABD'nin talimatıyla Habur açılımını yapan bir parti yüzde 50 oy aldı. Bunu söylemek yeterli. Halk onu bildiği için değil. O gazeteci, aydın kisvesiyle ortalarda dolaşanlar insanları kandırdı.''