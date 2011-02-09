T24 LogoT24 Logo
Politika

BATUM: İSTİFAM GÜNDEME GELMEDİ ANKARA (A.A)

09 Şubat 2011 19:40

-BATUM: İSTİFAM GÜNDEME GELMEDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, orduya yönelik ''kağıttan kaplan'' sözleri nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda istifasının gündeme gelmediğini söyledi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Batum, toplantı sonrasında, gazetecilerin ''kağıttan kaplan'' sözlerinin ardından yaşanan tartışmaları hatırlatarak, ''MYK Toplantısı'nda istifasının gündeme gelip gelmediğini'' sorması üzerine ''Gelmedi, zaten gelmesi için de bir neden yok'' dedi. Batum, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil'in MYK'da alınan kararlar hakkında açıklama yapacağını ifade etti. ''Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının kendisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulunmasına'' ilişkin soruyu yanıtlarken de Batum, izin istemesinin yasa gereği olduğunu ifade etti. Batum, ''Adalet Bakanı iznini verir de yargılama aşaması gelirse orada görürsünüz. Konuşmanın tamamını alır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını alır, Türkiye'nin bugüne kadar ifade özgürlüğünde verdiği kararları alır, hepsini alır, yargı olursa da ben öyle kötü bir karar vereceğini tahmin etmiyorum, hepsini göreceğiz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24