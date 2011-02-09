-BATUM: İSTİFAM GÜNDEME GELMEDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, orduya yönelik ''kağıttan kaplan'' sözleri nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'nda istifasının gündeme gelmediğini söyledi. CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Batum, toplantı sonrasında, gazetecilerin ''kağıttan kaplan'' sözlerinin ardından yaşanan tartışmaları hatırlatarak, ''MYK Toplantısı'nda istifasının gündeme gelip gelmediğini'' sorması üzerine ''Gelmedi, zaten gelmesi için de bir neden yok'' dedi. Batum, Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil'in MYK'da alınan kararlar hakkında açıklama yapacağını ifade etti. ''Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının kendisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulunmasına'' ilişkin soruyu yanıtlarken de Batum, izin istemesinin yasa gereği olduğunu ifade etti. Batum, ''Adalet Bakanı iznini verir de yargılama aşaması gelirse orada görürsünüz. Konuşmanın tamamını alır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını alır, Türkiye'nin bugüne kadar ifade özgürlüğünde verdiği kararları alır, hepsini alır, yargı olursa da ben öyle kötü bir karar vereceğini tahmin etmiyorum, hepsini göreceğiz'' diye konuştu.