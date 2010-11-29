-BATUM: BELGELERİN CİDDİYETİ TARTIŞMALI DEĞİL ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, açıklanan Wikileaks belgelerinin çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu belgeler, kimilerinin ve Sayın Başbakan'ın söylediği gibi ciddiyeti tartışmalı belgeler değil'' dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu, (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Sekreter Batum, toplantının ardından ele alınan konular hakkında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda, açıklanan Wikileaks belgelerinin ele alındığını belirten Batum, bu belgelerin çok önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti. Türkiye'nin belgelerde en çok adı geçen ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Batum, ''Wikileaks belgeleri, kimilerinin ve Sayın Başbakan'ın söylediği gibi ciddiyeti tartışmalı belgeler değil'' dedi. Batum, 30 Aralık 2004 tarihli belgede yer alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iddialar ile 15 Eylül 2008 tarihli belgedeki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediği ifade edilen sözlere ilişkin iddiaların inanılması zor nitelikte olduğunu kaydederek, ''Bu iddialar üzeri örtülemeyecek, Başbakan'ın 'Dur bakalım. Eteklerindeki taşı döksünler sonra bakarız' diyemeyeceği ciddi iddialardır'' şeklinde konuştu. Batum, iddiaların, bakan hatta hükümet devirecek nitelikte olduğunu ileri sürerek, basının da konuyu özenle takip etmesi gerektiğini kaydetti. Belgelerin takipçisi olacaklarını ve bunun için bir ekip oluşturduklarını ifade eden Batum, bu ekibin iddiaları, belgeleri inceleyeceğini söyledi. -''KORKUTMA OPERASYONU YAPILIYOR''- Türkiye'de son dönemde düşüncelerini açıklayanlara karşı iktidar tarafından takınılan tutumun da MYK toplantısında bir kez daha gündeme geldiğini belirten Batum, Boğaziçi Üniversitesinde düşüncelerini açıkladıkları için kötü muameleye maruz kalan gençlerin basında yeteri kadar yer almadıkları eleştirisinde bulundu. Benzer olayların yaşanmaya devam ettiğini iddia eden Batum, şöyle konuştu: ''Biz protesto edip Başbakan'ın hışmına uğrayan bütün öğrencilerin, işçilerin arkasında olacağız. Bu yapılanların hukuk devletiyle zerre kadar alakası yoktur. Sayın Başbakan dün rektörleri karşısına almış, yaptığı konuşmada 'Üniversiteler yasakları yasaklamalıdır' diyor. Ama hiçbirinin aklına protesto ettiği için dayak yiyen öğrenciler gelmiyor.'' -3 GENERALİN AÇIĞA ALINMASI- MYK toplantısında üç generalin görevden alınması konusunun da görüşüldüğünü aktaran Batum, ''Üç general üzerinden basit bir korkutma operasyonu yapılıyor. Bu yarın, öbür gün hepimizi etkileyecek. Subaylar açıkça yargı yoluna başvurdukları için cezalandırılıyor'' dedi. Geçmişte Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hukuk devletine aykırı olmadığının, yargı kararlarıyla ortaya konduğunu belirten Batum, bu mahkemeyi yok farz ederek başvuruyu engellemeye çalışmanın hukuk devletiyle bağdaşmayacağını savundu. İktidarın yargı kararını ortadan kaldırmak için de operasyona girişebileceği iddiasında bulunan Süheyl Batum, bunun hukuk devletiyle bağdaşmadığını öne sürdü. Batum, toplantıda işçilerin, sendikaların ve sendikasız çalışanların görüş ve sorunlarının ele alınarak sorunlara çözüm yollarının bulunması amacıyla emek bürolarının kurulması kararı aldıklarını bildirdi. Batum, toplantıda tarihi Haydarpaşa Garındaki yangının da gündeme geldiğini söyledi. Garda tadilat yapılmasına ilişkin bir ruhsat alınmadığı yönünde bilgi edindiklerini ifade eden Batum, ''Haydarpaşa Garının takipçisiyiz. Bu konuda yoğun endişelerimiz var. Tedbir alınmamış olmasını kabul edilebilir bulmuyoruz'' diye konuştu. Batum, konunun TBMM'de de takipçisi olacaklarını kaydetti. -''KURULTAYA İLİŞKİN KARARI GENEL BAŞKAN AÇIKLAYACAKTIR''- CHP'de olağanüstü kurultay çalışmalarına da değinen Batum, ''Kurultay konusunda henüz bir karar yok. Yetkiyi Genel Başkanımıza verdik. Karar oluştuğunda Sayın Genel Başkan açıklamayı yapacaktır'' diye konuştu. Batum, bir gazetecinin Wikileaks belgelerinde CHP'ye yönelik ''Bir grup gürültücü elitist'' ve ''AKP'ye siyasi alternatif olamaz'' şeklinde ifadeler olduğunu belirterek değerlendirmesini sorması üzerine, açıklamasında belgelerdeki sübjektif değerlendirmelere değinmediğine dikkati çekti. Batum, CHP hakkında somut ve objektif iddiaların olması halinde bunu da tartışacaklarını kaydetti. Süheyl Batum, CHP'nin olağanüstü kurultayında genel başkanlık seçimlerinin olup olmayacağı sorusuna da ''Henüz kurultayın olup olmayacağı yönünde bir karar verilmiş değil. Karar verilsin ayrıntıları tartışılır'' karşılığını verdi. Batum, bir başka gazetecinin ''Wikileaks belgelerinde İsviçre bankalarında hesabı olan üst düzey yöneticiler bulunduğu belirtiliyor. Başbakan'ın adı geçiyor. Siz de konuşmanızda Başbakan Erdoğan'ı mı kastettiniz?'' sorusunu yanıtlarken, kendisinin Türkiye Cumhuriyeti'ne olan saygısından dolayı isim vermekten kaçındığını belirtti. ''Başbakan'ın İnşallah yoktur. Türkiye'de üst düzey isimlerin hesapları varsa yandık demektir. Tabii Başbakan'ın da varsa yandık demektir'' diyen Batum, iddiaların ciddiyetine dikkati çekti. Üç generalin hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alındığını ifade eden Batum, ''İddialar üzerine bunlar yapılıyorsa, o üst düzey yöneticilerin derhal istifa etmesi, hatta Türk halkının önüne hiç çıkmaması gerekir'' diye konuştu. Bu arada, alınan bilgiye göre, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç görevden alınarak, yerine İrfan İnanç Yıldız'ın atandığı öğrenildi.