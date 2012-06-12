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Politika

Batum: Başbakan siyasetçi görünümlü mikrofon

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun son iki gündür devletin zirvesiyle yaptığı görüşmelere CHP’li Süheyl Batum katılmayarak dikkatleri üzerine çekti

12 Haziran 2012 23:51

-Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun son iki gündür devletin zirvesiyle yaptığı görüşmelere CHP’li Süheyl Batum katılmayarak dikkatleri üzerine çekti.  Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmeye katılmamasını, “tamamen kişisel”  diye açıklayan Batum, “ Ben başbakanın siyasetine inanmıyorum.  Güvenmiyorum. Başbakanın bir siyaseti olduğuna da şahsen inanmıyorum. Ne anayasa, ne başka konularda, kendi mahsus bir politikası olduğuna inanmıyorum”dedi.

 

‘Siyasetçi görünümlü mikrofon’

 

Başbakan Tayyip Erdoğan görüşmesinin  ‘başlangıçtaki fikirlerle hem fikir misiniz diye teyit etmek açısından son derecece önemli” diyen Batum,  katılmama gerekçesinin bunlarla ilgisi olmadığını söyledi. “Cumhurbaşkanı gibi yararsız, bununla görüşmeye ne gerek var,  gibi gerekçe değil. Kişisel bir şey var” diyen Batum şunları söyledi:  “Ben de açık açıksöyliyeyim, Başbakanı  siyasetçi görünümlü bir  mikrofon gibi görüyorum. Birilerinin,  fısıldadıklarını bize aktaran kişi olarak görüyorum.

 

ABD ve küresel sermaye

 

O birileri dediğimde, çok net söylüyorum,  Amerika Birleşik Devletleri ve küresel sermayeyi görüyorum. Onların söylediklerini görüyorum. Onlar Esad’ı severse. Esad’ı seviyor.Hadi gidin Anayasa yapın derse o mikrofon olarak anayasa yapalım diyor. Başkanlık sistemi derlerse başkanlık diyor.  Oslo’ya gönder derse gönderiyor.

Ben başbakanı öyle gördüğüm için kimse kusura bakmasın. Gidip de  ona,  ‘efendim  anayasa  yapıyoruz. Fikrinizde hem fikirmisiniz demenin kendi  adıma anlamı olmadığını düşünüyorum. Ama bu,  başbakana inanmasam , güvenmesem de  AKP’nin lideri olduğuna göre  bu görüşme önemlidir”. 

 

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