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Politika

BATUM: AKP KİRLENMİŞTİR ANKARA (A.A)

26 Ocak 2011 15:58

-BATUM: AKP KİRLENMİŞTİR ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, ''AKP, Cumhurbaşkanı sayın Gül'ün dile getirdiği temiz anayasayı yapamaz. Çünkü AKP kirlenmiştir'' görüşünü dile getirdi. Batum, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.  Cumhurbaşkanı Gül'ün ''iyi niyetli bir beyan verdiğini'' ifade eden Batum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Sayın Cumhurbaşkanı iyi niyetli bir beyan vermiştir. Ancak kendisinin de bir zamanlar mensup olduğu siyasi parti 8 yıl içinde demokratik, özgürlükçü, katılımcı bir anayasanın yapılmasına dönük hiçbir adım atmamıştır. Dahası kapalı kapılar arkasında kendine yakın akademisyenlerle bir anayasa yaparak zorla uygulamaya koymaya çalışmışlardır.  Son olarak 12 Eylül'de yapılan referandumda vaat edilen ve AKP tarafından büyük bir hevesle pazarladığı özgürlüklerin hiçbiri gündelik yaşama yansımamıştır. Dahası AKP bu referandum sonuçlarından hareketle kendisine bağlı, anti-demokratik, anti-özgürlükçü ve baskıcı bir yandaş yargı yoluna gitmiştir. Bu sicile sahip AKP, sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği temiz anayasayı yapamaz. Çünkü AKP kirlenmiştir. Dolayısıyla temiz bir Anayasa CHP iktidarının boynunun borcudur. Evet yüzyılın anayasasını yapacağız. Ama kapalı kapılar ardında değil, herkesin katılımıyla yapacağız. Kendimiz için değil, halkımız için anayasa yapacağız.''

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