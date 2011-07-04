-BATUM: "BAŞBAKAN'IN SÖZLERİ AYIP" TBMM (A.A) - 04.07.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Tükürdüklerini yalayacaklar'' sözlerine ilişkin, ''Çok ayıp'' değerlendirmesini yaptı. Batum'a, Erdoğan'ın dün Simav'da yaptığı açıklamalar anımsatıldı. ''Çok ayıp'' diyen Batum, daha önce, kişilerin seçilmesinden sonra, kaçma tehlikesi olmadan, 3 yılı aşkın süredir tutuklu kalmasının bir ahlak, namus ve vicdan sorunu olduğunu söylediklerini belirtti. Bunun Ahmet'in, Mehmet'in değil, ahlak sorunu olduğunu dile getiren Batum, Başbakan'ın bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Batum, ''Başbakan, 'hayır, bana ne' demekle, bir ahlak, namus, vicdan sorunu mu olduğunu söylemek istiyor. Bize bu yönde bir şey açıklamak mı istiyor. Başbakan buna en azından önayak olmak zorundadır. Ne yapacağını bilmiyorsa biz ona söyleriz, yeter ki niyetini göstersin'' diye konuştu. Batum, ''Genel Kurul Salonundan çıkarılabilir misiniz?'' sorusuna, ''Kim çıkartabilir. Ona diktatör özentisi siyasetçilerin bile gücü yetmez, eğer öyle siyasetçiler varsa'' karşılığını verdi. Meclis Başkanlık Divanı'na üye bildirip bildirmeyeceklerini ilişkin soru üzerine Batum, ''Belirleme hakkının olması başka bir şeydir, bizim hakkımız var. Kullanıp kullanmaya karar vermek ayrı meseledir, bunu grupta karar vereceğiz ama hakkımız var. Komisyona üye verme hakkımız da var'' dedi. Batum, CHP'de muhaliflerin kurultaydan vazgeçtiğinin anımsatılması üzerine, bunun güzel bir gelişme olduğunu söyledi. ''Beklediğiniz bir adım mıydı?'' sorusunu Batum, ''Tabii. Türkiye'de bu kadar tartışma yapılırken, bu kadar önemli sorunlar varken, hukuk devleti çiğnenirken, tutup da şimdi CHP'yi kurultaylar partisi, sıkıntı içinde bir parti olarak göstermeyi hiç kimse istemez. Bu bir kenetlenme'' diye yanıtladı.