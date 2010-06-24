Batuhan karakolluk oldu

T24- Batuhan Karadeniz, lüks otomobiliyle Eskişehir'de dolaşırken diğer araçları sollaması gerginliğin başlama nedeni oldu. İ.Ç. adlı bir vatandaş da Batuhan'ı solladı. Cadde boyu devam eden bu sollama yarışı trafik ışıklarında son buldu. İkili ışıklarda turup tartışmaya başladı.



İddiaya göre öfkeli sürücü genç futbolcuya "Bu havan ne kardeşim." diye seslendi, Batuhan da "Ne yapalım kardeşim arabamın havası yeter" diyerek cevap verdi. Sözlü tartışmanın ardından İ.Ç'nin Batuhan'a silah gösterdiği iddia edildi.



Yaşananlar üzerine Batuhan, karakola giderek bu kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İ.Ç iddiaları kabul etmezken Eskişehirli bir işadamının araya girmesi üzerine Batuhan şikayetini geri aldı.