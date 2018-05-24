Batuhan Karadeniz PDFK'ya sevk edildi

Attığı gollerle TFF 2. Lig play off maçlarına damga vuran Sakaryasporlu Batuhan Karadeniz, Gümüşhanespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle finalde forma giyemeyecek.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor’u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda yapılan karşılaşmada Sakarya temsilcisinin gollerini Talha Mayhoş ve Batuhan Karadeniz kaydetti. Gümüşhanespor’un tek golü ise Berk İsmail Ünsal’dan geldi.

Gol attıktan 2 dakika sonra kırmızı kart gördü

Oyuna 56.dakikada giren Batuhan, önce 83.dakikada sarı kart gördü. 5 dakika sonra takımını şık bir aşırtma vuruşuyla öne geçiren tecrübeli golcü 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve final maçı öncesi cezalı duruma düştü. Batuhan’ın maç sonu gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

27 yaşındaki futbolcu play-off maçlarında Sakaryaspor adına 5 gol kaydetti. Gümüşhane’de yapılan ilk maçı 4-1 kazanan Sakaryaspor, finalde Afjet Afyonspor ile 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı’nda karşılaşacak.