Batuhan Karadeniz, kariyerinin 13. kulübüne imza attı

Türk futbolunun tecrübeli forvetlerinden Batuhan Karadeniz, 3. Lig ekibine transfer oldu ve resmi sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Iğdırspor, sürpriz bir transfere imza attı.
Iğdırspor, tecrübeli forvet Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçen sezonu TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 30 yaşındaki Batuhan Karadeniz, 30 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Kariyerinde 318 maça çıkan Batuhan, 126 gole imza attı.
Batuhan Karadeniz daha önce Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon'da forma giymişti.