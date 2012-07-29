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Spor

Batuhan Karadeniz: Buraya kadarmış

Eskişehirspor'un forvet oyuncusu Batuhan Karadeniz resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu

29 Temmuz 2012 20:14

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Batuhan Karadeniz'e antrenman esnasında küfür ettiği iddiasıyla ortaya çıkan krizde, futbolcu Batuhan Karadeniz kadro dışı bırakılmıştı. Olayın kritik St.Johnstone maçı öncesinde patlak vermesi sebebiyle, genç futbolcu Batuhan Karadeniz sosyal paylaşım sitesi aracılığı ile özür dilemişti. Genç golcü 'ES ES' ile yollarını ayıracağını açıkladı.

 

'Futbolcu olarak buraya kadarmış' 

 

Genç futbolcu Batuhan Karadeniz kulübü ile yaşanan gelişmeleri sosyal paylaşım sitesi aracılığı ile paylaştı. Bir taraftarın, 'Bizimle kalıyorsun değilmi?' sorusuna Batuhan, "Taraftar olarak evet ama sanırım futbolcu olarak buraya kadarmış" cevabını verdi. Özel hoca ile Kanlıkavak tesislerinde idman yaptığını söyleyen Batuhan, "İdman sonrası ayrılık vakti gelecek heralde. Eskişehirspor'a hayırlısı" dedi.

 

Başkan devreye girdi

 

Akşam saatlerinde yaşanan gelişme ise krizi yolun sonuna getirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın "Aramızda çok büyük sıkıntılar oldu artık birlikte çalışamayız, satış listesine konulsun" dediği forvet için Halil Ünal bir kez daha orta yolu bulmaya çalıştı ve akşam saatlerinde Batuhan ile bir araya geldi. Ancak Batuhan'ın ikna olmadığı ve başkan Halil Ünal'a, "Anneme küfür eden birisiye artık çalışamam" dediği öğrenildi. 

 

'Özür dilememim sebebi haksız olmam değil'

 

Teknik direktör Ersun Yanal'a göndermede bulunan Batuhan, "Özür dilememin sebebi haksız olmam değil. Ne taraftarın nede takımın bu önemli günler de kafası karışmasın diyedir" açıklamasında bulundu. 

Öte yandan Eskişehirspor Kulübü'nün Batuhan'ı satış listesine koyduğu ve gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. 

 

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