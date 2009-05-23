Batuhan için şok iddia



Eskişehirspor’da Batuhan Karadeniz şoku yaşanıyor! Bir türlü uslanmayan genç futbolcunun bu kez de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle polisler tarafından Eskişehir’de gözaltına alınarak hapse atıldığı iddia edildi.



Fanatik Gazetesi'nin 23 Mayıs tarihli baskısında çıkan habere göre; Emniyet mensuplarının yaptığı trafik kontrolü sırasında 'dur' ihtarına uymayarak geçmeye çalışan Batuhan’ın sonradan zorla durdurulduğu bildirildi. Yapılan alkol muayenesinde yüksek oranda alkol aldığı belirtilen Batuhan’ın polislere direnmesi üzerine kelepçelenerek hapse atıldığı kaydedildi. Kırmızı-Siyahlı ekibin Trabzon ile oynayacağı hayati maç öncesi böyle bir olaya imza atan Batuhan camianın büyük tepkisini çekti. Genç oyuncunun Trabzon karşılaşmasında büyük ihtimalle oynayamayacağı söyleniyor.

