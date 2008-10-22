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Batu’dan olay sahneler

Yağmurdan Sonra’ filmi cezaevi müdürünün karısını canlandıran Pelin Batu’nun ateşli aşk sahneleriyle de çok konuşulacak.

22 Ekim 2008 03:00

“Yağmurdan Sonra” adlı sinema filminde cezaevi müdürünün karısını canlandıran Pelin Batu, ateşli aşk sahneleriyle dikkat çekti.

Eski büyükelçi İnal Batu’nun kızı olan Pelin, filmdeki ateşli aşk sahneleriyle oyunculukta sınır tanımadığını ortaya koydu. Yağmur altında saatlerce süren bu sahnede Pelin Batu’ya genç oyuncu Serhan Yavaş eşlik etti. Çekimleri Gökçeada’da gerçekleşen filmde 12 Eylül sonrası yaşananlar anlatılıyor. Gökmen Turgut’un senaryosunu yazıp yönettiği “Yağmurdan Sonra” 26 Aralık’ta vizyona giriyor.

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