Batu isyan etti: Porno yıldızı muamelesi görüyorum

Türbanlı arkadaşım yok



Dün akşam CNNTURK'te Reha Muhtar'ın 'Çok Farklı' programına konuk olan Pelin Batu, herkes için özgürlüğü savunurkeh kendisinin özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışılmasına dikkat çekti."Benim tahammül edemediğim bu mahalle baskısı denilen şey değil... Benim şahsen tahammül edemediğim ikiyüzlülük" diyen Pelin Batu, her zaman özgürlük taraftarı olduğunu ve kendisinin nasıl mini etek giyiyorsa isteyen kişinin de türban takabileceğini belirtti. Batu, "Olan kadınlara oluyor. Sorun şurada; ben her tarafın özgürlüğünü savunurken gelip bana çarpınca sorun oluyor" diye konuştu.Bir sinema oyuncusu olarak cinsellikle ilgili sürekli sorunlar yaşadığını belirten Pelin Batu, "Bir filmde mesela öpüşüyorsam, direk porno filmi yıldızı muamelesi görüyorum, yaşıyorum ve sanki bundan utanmam gerektiği hissettiriliyor" diyerek özgürlük, demokrasi, kadın hakları vs. gibi konuların sadece lafta kaldığına vurgu yaptı.Boğaziçi Üniversitesi'nin Tarih bölümünde okuduğu sürede sınıf arkadaşlarının çoğunun türbanlı olduğuna da dikkat çeken Batu, "Hiç türbanlı arkadaşınız oldu mu' diye sorarsanız, hayır. Bunu da kendime soruyorum. Onları asla küçümsediğimden ya da öteki diye baktığımdan değil. Onlar genelde kendi gruplarıyla takılıyorlardı. Benim de neredeyse hiç arkadaşım yoktu okulda. Genellikle kütüphaneye gidiyordum" şeklinde konuştu. (Televizyon Gazetesi)