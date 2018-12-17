Battaniyeden yapılan çantayı kullanan İsmail'e, okul çantası hediye edildi (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muş\'un Korkut ilçesi Çınarardı köyünde, annesinin battaniye parçasından yaptığı yırtık çantayla okula giderken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan İsmail Erol ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Erol ailesine ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletin şefkatli elinin uzanmaya devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Son günlerde sosyal medya üzerinden, ilimiz Korkut İlçesine Bağlı Çakırlı Köyü, Çakırlı İlköğretim Okulunda bir öğrencinin çantası olmadığı, bu nedenle battaniyeden yapılmış çanta ile okula gelip-gittiği yönünde, paylaşımlar yapıldığı tespit edildiğinden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Valiliğimiz tarafından yapılan incelemede; fotoğrafların söz konusu okulda görev yapan bir öğretmen tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, 14 Aralık 2018 tarihinde Korkut Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan sosyal incelemede ise; eğitim yardımlarının yanında aileye aylık ortalama 600 TL nakdi yardım yapıldığı tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda çanta dağıtımı yapıldığı ve söz konusu öğrenciye de çanta verildiği belirlenmiştir. Aileye ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uzanmaya devam edecektir. Ayrıca, haberi bir mizansen şeklinde sosyal medyaya servis eden kişinin sosyal medyada bir siyasal parti ve terör örgütü lehine de paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiş olup, konu hakkında tahkikat devam etmektedir. Bu sebeple, sosyal medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"