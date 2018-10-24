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Battal İlgezdi hakkında 'nikâh' soruşturması

İlgezdi, sembolik olarak nikâh kıymıştı

24 Ekim 2018 11:33

İçişleri Bakanlığı, "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığı"na dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın düğününe katılan İlgezdi, sembolik olarak nikâh kıymıştı.

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