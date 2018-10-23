CHP'li Engin Altay, dünya evine girdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dünya evine girdi. Az sayıda misafir ve sade bir törenle evlenen çiftin nikâhında Battal İlgezdi cübbe giydi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ikinci kez evlendi. Sınırlı sayıda konuğun katıldığı nikah töreni gözlerden uzak gerçekleştirilirken, nikâhı Battal İlgezdi kıydı.

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin cübbe giyip, nikâh kıymasının ise sembolik olduğu ifade edildi. Tören, hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Engin Altay’ın aile dostu CHP’li Erkan Ersin’in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Engin Altay kimdir?

Engin Altay 1963 yılında Sinop'un Erfelek ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Erfelek ilçesinde bitirdi. Yükseköğretimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Denizli Eğitim Yüksekokulu'nda tamamladı. Güvenlik soruşturması nedeniyle 4 yıl göreve başlatılmadı ve yargı kararıyla öğretmen oldu. Sivas ve Sinop'un değişik ilçelerinde öğretmenlik yaptı. 2 yıl Eğitim Yöneticiliği yaptı. Bir yıl Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri öncesinde mesleğinden istifa ederek CHP ön seçimlerine katıldı. Milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Türkiye-Moğolistan Parlamentolar arası dostluk grup başkanlığını 4 yıl yürüttü. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

22 Temmuz 2007 milletvekilliği seçimlerinde yeniden Sinop milletvekili seçildi. 23. dönemde TBMM Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu'nda görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi MYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

12 Haziran seçimlerinde yeniden Sinop milletvekili seçilen bir çocuk babası Altay, CHP'nin üç grup başkanvekilinden biri olarak görevlendirildi.