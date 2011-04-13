-BATTAL GAZİ'NİN EVİNDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILACAK MALATYA (A.A) - 13.04.2011 - 8. yüzyılda yaşadığı belirtilen Battal Gazi'nin doğduğu evde kazı çalışması yapılması kararının alındığı bildirildi. Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesindeki, Selçuklu dönemine ait olan ve ''Battal Gazi Evi'' olarak tescil edilmiş tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine esas teşkil edecek ''temizlik kazısı'' çalışmalarına başlanacak. Malatya Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Başkanı Levent İskenderoğlu koordinatörlüğünde yürütülecek kazı çalışmaları, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fuat Şancı ve uzman tarihçi Bayram Güngör'ün katılımıyla gerçekleştirilecek. Açıklamada şu bilgi verildi: ''Halihazırda büyük bölümü toprak altında bulunan yapı, üç Selçuklu kümbetinden oluşmaktadır. Malatya KUDEB'de görevli arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan bir ekibin iştirakiyle sürdürülecek kazı çalışmalarının sonucunda, halk arasında Battal Gazi'nin ocağı olarak bilinen yapının ortaya çıkarılması ile ilimiz tarihine ilişkin eşsiz bilgiler elde edilebileceği beklenmektedir. Yapılacak kazı bu yönüyle önem arz etmektedir. Battal Gazi Evi'nin ilimiz turizmine kazandırılmasının ilk adımı olan temizlik kazısı, ilimizin tarihi doku zenginliğiyle önemli bir kültürel potansiyele sahip Battalgazi ilçemizin bu kimliğinin pekişmesine katkı sağlayacaktır. İki ayda bitirilmesi hedeflenen kazı çalışmalarına paralel olarak, yapının çevre temizliği ve bilgi tabelaları konulmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacaktır.'' Açıklamada, kazı çalışmalarının 15 Nisan'da başlayacağı, bu çalışmaların Malatya'nın tarih, kültürel ve turistik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında önemli bir halkayı oluşturacağı kaydedildi. Valiliğin tescil çalışmaları kapsamında, ''Battal Gazi Evi'' adıyla tescili yapılan bina yıkıntı halinde korunmaktadır. 8. yüzyılda Malatya'da doğduğu belirtilen Battal Gazi'nin yaşadığı ev olarak bilinmektedir. Uzun yıllar halka yemek dağıtılan hayrat yeri olarak kullanılmıştır. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bu yapıdan bahsettiği aktarılır.